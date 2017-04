Real Madrid – FC Barcelona: Bäst odds & speltips i El Clasico

Om du letar efter att se El Clasico via live stream eller på din TV, så kan vi även hjälpa dig med detta. Det är möjligt att streama Real Madrid – FC Barcelona gratis online . Du kan ta dig vidare via vår länk för att läsa mer om hur du direkt kan se El Clasico, samt flera andra matcher från El Clasico.

Om vi ska ge oss på den svåra uppgiften att tippa El Clasico med hjälp av de odds som vi får online, så är det svårt. Vi kan välja Real Madrid som just nu är det bättre laget om vi kollar tidigare resultat från La Liga. Real Madrid är även det lag som har den knappa fördelen att spela på sin hemmaplan.

Se till att du är förbered när det kommer till att tippa Real Madrid – FC Barcelona. På så vis kan du inte bara vinna pengar på betting, utan ökar spänningen i själva matchen. Läs vårt speltips och lägg in ditt bet redan idag!

Inne hos Betfair så kommer de att lägga ut ett enastående erbjudande som garanterat får dig att spela med bästa oddsen inför El Clasico. Just nu erbjuder bettingsida hela 8.00 i odds på vinst för Real Madrid , och 12.00 i odds för en seger för FC Barcelona .

Det är ingen högoddsare att det är många i Sverige som kommer att spela på betting inför El Clasico mellan Real Madrid – Barcelona. Det är även höga odds som du kan spela med under matchen. Speciellt om du använder dig av det El Clasico erbjudande som ger dig en rejäl odds boost inför söndagens stora match.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter väljaKontakta oss.