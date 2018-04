Real Madrid - Bayern München stream

Att streama Real Madrid - Bayern München är mycket enkelt. Allt som krävs för att se Champions League live är ett konto på Viaplay, och där det paket du önskar. Det är inte gratis, men du får i utbyte riktig kvalitetsfotboll. Utöver samtliga Champions League-matcher får du tillgång till alla matcher från engelska Premier League, spanska La Liga, italienska Serie A med mera.

Match: Real Madrid - Bayern München, Champions League, semifinal 2 av 2

Datum & tid: Tisdag den 1 maj, kl. 20:45

Arena: Santiago Bernabéu, Madrid

Stream: Viaplay

En olycka kommer sälan ensam

Första mötet mellan Bayern München och Real Madrid innehöll det mesta. Redan efter åtta minuter tvingades stjärnan Arjen Robben att kliva av, på grund av skada. Dryga halvtimmen in i matchen var det försvarsgiganten Jérôme Boatengs tur att tvingas byta, och Bayern hade alltså gjort två ovälkomna byten redan i första halvlek.



Däremellan hann man även med att göra ett mål. Joshua Kimmich tog en fin löpning med boll och dunkade sedan distinkt in ett skott bakom Keylor Navas i Real Madrids mål.



Alldeles innan halvtid skulle Real kvittera, när vänsterbacken Marcelo sköt in 1-1 på halvvolley. I början av den andra halvleken kunde sedan Marco Asensio utöka Reals ledning och resultatet 1-2 stod sig matchen ut, trots flera bra chanser från Bayern att göra mål.



Nu är det dags för returen, vilken skadade duon Jérôme Boateng och Arjen Robben båda kommer att missa.

Trolig laguppställning, Real Madrid

Navas

Vázquez – Varane – Ramos – Marcelo

Modric – Casemiro – Kroos

Asensio

Bale – C. Ronaldo



Skador: Isco, Daniel Carvajal, Nacho (tveksam), Raphael Varanë (tveksam)

Avstängningar: -

Trolig laguppställning, Bayern München

Ulreich

Kimmich – Süle – Hummels – Alaba

Rodríguez – Martínez – Thiago

Müller – Lewandowski – Ribéry



Skador: Jérôme Boateng, Kingsley Coman, Arturo Vidal, Arjen Robben, Manuel Neuer, David Alaba (tveksam)

Avstängningar: -

Speltips

Real Madrid vann matchen i München med 2-1, och nu är förutsättningarna för seger större än de var då.



Real Madrid har hemmaplan, och dessutom kommer viktiga spelarna Boateng och Robben att missa matchen för Bayern. Det mesta talar för att Real vinner tisdagskvällens match, och att klubben därmed kvalificerar sig för Champions League-final igen.



Vi spelar den raka 1:an till oddset 2.10, på Bet365.