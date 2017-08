Real Madrd – FC Barcelona: Speltips & bäst odds

Det är en ny match mellan Real Madrid och FC Barcelona som väntar ikväll. Denna match kommer att vara direkt avgörande för vem som plockar guldet i Supercopa 2017.

Här kommer vi att hjälpa dig med ett speltips. Vårt El Clasico speltips kommer att hjälpa dig med att välja vilka odds du kan spela på under kvällens stora match.

Det finns inget som kan höja spänningen i en match så mycket som betting. Att vinna pengar på odds samtidigt som du kan se matchen live är perfekt!

Bästa oddsen inför El Clasico

Vi har snurrat runt på en del av de bettingsidor som erbjuder odds inför El Clasico ikväll. Vi har då hittat bet365 som en av de oddssidor som har bäst odds. Därför är det där som vi kommer rekommendera dig att lägga in din spelkupong hos.

Att spela på så bra odds inför Real Madrid och FC Barcelona är självklart smart. Det låter dig få möjligheten att vinna mer pengar på samma resultat. Vi på Sportal tycker att det är viktigt att jämföra odds inför matcher man vill spela på.

Nedan kommer du att kunna se vilka odds som finns. Tar du dig ännu längre ner så hittar du vårt speltips, och hur vi kommer att tippa El Clasico i Supercopa ikväll.

Aktuella odds mellan Real Madrid & FC Barcelona

Real Madrid – 2.20

Oavgjort – 4.00

FC Barcelona – 2.87

Oddsen är hämtade från bet365

Vårt speltips!

Vi tror helt klart att det kommer två mycket laddade lag till Santiago Bernabeu ikväll. Självklart ligger det mycket prestige i att vinna Supercopa, men främst kanske att slå sina huvudkonkurrenter.

Matchen tror vi kommer att bli jämn, men vi håller självklart Real Madrid som favoriter till att lyfta pokalen.

Däremot så tror vi att de inte kommer vara lika självklart att Real Madrid vinner matchen. Vi kommer nämligen att tippa FC Barcelona som vinnare i matchen. Mycket tack vare att Real Madrid har lite spelartapp inför matchen. Inte minst Ronaldo saknas på planen, som utvisades förra matchen mot FC Barcelona.

Speltips: FC Barcelona vinner matchen (2.87 i odds)

Se till att du lägger in din spelkupong innan matchen drar igång. Det går även att spela på live betting under matchens gång, men allra bäst är enligt oss att lugn och ro lägga in ditt speltips innan matchstart.

Behöver du hjälp med att streama Real Madrid – FC Barcelona i Supercopa 2017 hjälp vi dig här. Du kan även välja att följa matchen med hjälp av live scores på fotboll.