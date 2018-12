Ja då var vi framme vid årets höjdpunkt i Premier League. De två största och mest framgångsrikaste klubbarna i världens bästa liga ska gör upp idag. Det är en rivalitet som går långt tillbaka i tiden. En rivalitet som ligger djupt rotad hos de respektive supportrarna. Liverpool låg länge som Englands nummer ett efter sina glansdagar med Ian Rush och co. Men dagen då en viss skotte skrev på för Manchester United skulle mycket till att förändras.

The old battle for Brittania: Liverpool tar emot Manchester United