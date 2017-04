Pittsburgh Penguins - Columbus: Bettingtips på NHL slutspelet

Finalen i SHL spelas just nu, och vi kan hjälpa dig att hitta Brynäs - HV71 stream online

Stanley Cup slutspelet är i full gång och matcher spelas i princip varje dag. En matchserie att hålla ett extra öga på är den mellan New York Rangers och Montréal Canadiens . Där tror vi att Rangers kommer dra det längsta strået.

Målvakten Marc-André Fleury i Pittsburgh hade en tuff match senast men kommer med största sannolikhet att göra en bättre prestation i match fem. Han har stått samtliga matcher i slutspelet och är en given förstamålvakt.

Under hela sin proffskarriär har han stått i skuggan av sin lagkamrat Sidney Crosby. Något som inte verkar störa den stora spelskicklige ryssen alls. Men hittills i detta slutspel har han överglänst världens bästa hockeyspelare Sidney Crosby. Han har gjort makalösa åtta poäng på fyra matcher, två mål och sex målgivande passningar.

Eller så är det helt enkelt så att Pittsburgh helt enkelt är alldeles för bra. Stjärnorna Crosby och Malkin ser ut att ha lekstuga under vissa perioder.

Pittsburgh Penguins har chansen att avancera till semifinal i NHL slutspelet redan i natt. De har spelat fyra matcher mot ett underpresterande Columbus Blue Jackets och leder just nu med 3–1 i matcher. En vinst kommer alltså leda till att resultatet i matchserien blir till 4–1 och Penguins blir klart för konferenssemfinal.

Malkin och Crosby dominerar slutspelet just nu.

