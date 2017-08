PAOK FC – Östersunds FK: Speltips & Odds på Europa League

Vi tror att matchen slutar 1-1 efter att Östersund kvitterar under de sista tio minuterna.

Östersund åker till Grekland för att möta PAOK FC som kraftiga underdogs. Men de har skrällt tidigare i Europa League mot storklubben Galatasaray. Så räkna inte ut norrlänningarna helt. PAOK FC är en stor klubb som har stor erfarenhet av Europa League. Men erfarenhet som Östersund saknar tycks inte spela någon större roll.

I vårt speltips kan du läsa vad vi tror om matchen, var de bästa oddsen på Europa League finns och givetvis hur vi har spelat på PAOK – Östersund. Förväntningarna är på PAOK och Östersund kan åka ner helt utan press. Vi tror på en spännande match som bjuder på mycket chanser åt båda hållen.

Är du intresserad av att följa matchen live går det utmärkt att se PAOK FC – Östersunds FK via live stream. Det går även att följa resultatet via livescore för fotboll och sport.

Vårt speltips på PAOK FC – Östersunds FK

Skillnaden mot Galatasaray-matchen är att PAOK FC förmodligen inte komma under underskatta sitt motstånd. Viktigt för Östersund är att de håller försvaret under de inledande minuterna och låter sig succesivt komma in i matchen.

Förmodligen kommer vi att få se ett Östersund som vågar hålla i bollen och gå till anfall, de är inte laget som parkerar bussen. Vi tror ändå att vi får se ett ganska tydligt bollinnehav i fördel för PAOK FC. Men Räkna med flera friska kontringar från Östersund där man vågar fylla på med spelare i anfallet.

Matchodds

PAOK FC, 1.53

Oavgjort, 4.00

Östersunds FK, 7.00

Oddsen talar sitt tydliga språk, Östersund står inför en tuff match. Vi på sportal tycker dock att oddset på Östersund är lite väl högt satt. Med tanke på att PAOK FC inte har spelat så många matcher och nyligen bytt tränare är det en lite turbulent period i klubben.

Vi tror att ett resultat som 1-1 känns väldigt rimligt i denna matchen. Östersund gjorde det mot Galatasaray på bortaplan och har goda möjligheter att även ordna ett oavgjort resultat mot PAOK FC. Vi har spelat på att matchen mellan PAOK FC – Östersunds FK slutar oavgjort. Är det oavgjort efter första halvlek och nerverna börjar äta upp dig går det att stänga spelet hos många bettingsajter.

Hitta bäst odds på Europa League

Att gå igenom varje spelbolag för spelbolag och jämföra de olika oddsen är tidskrävande. Därför kan det vara en stor fördel att använda sig av en oddsjämförelse på fotboll och sport. På så sätt får man en bra överblick på alla de spelbolag som erbjuder odds på en specifik match.

Vårt speltips på PAOK FC – Östersunds FK från Europa League behöver man nödvändigtvis inte rygga men det är ett bra sätt att hitta inspiration via. Det går även att spela på odds live i matchen. Man kan till exempel spela på vilket lag som gör nästa mål, om det blir en hörna under ett visst tidsintervall och mycket mer.