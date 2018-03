Match: Östersunds FK - Djurgårdens IF, Allsvenskan

Datum & tid: Söndag den 1 april, kl. 17:30

Arena: Jämtkraft Arena, Östersund

Östersunds resa från Division 1 till Europa League kan ni redan, vid det här laget. Klubben har skrivit historia utan dess like, men efter uttåget ur Europa League och Svenska Cupen kan man nu fokusera fullt ut på Allsvenskan. Det ska bli minst sagt spännande att följa lagets kamp om SM-guldet.



Till denna säsong har Östersund lånat in Tesfaldet Tekie från Gent samt värvat de kontraktslösa spelarna Samlj Suljevic och Dino Islamovic. Även unge Noah Sonko Sundberg har hämtats in, från GIF Sundsvall. Inga stora spenderingar direkt, och klubben verkar hålla hårt i pengarna från Europa League-framgångarna och från försäljningen av Fouad Bachirou. Återstår att se vad som händer i sommar, när stjärnorna Ken Sema och Saman Ghoddos möjligen lämnar klubben.



Djurgården har tappat många viktiga spelare offensivt inför denna säsong. Kim Källström, Magnus Eriksson, Othamn El Kabir och Gustav Engvall gjorde förra säsongen totalt 29 mål och 23 assist tillsammans. Nu är de borta och Djurgården får hoppas på sin nye norrman, mittfältaren Fredrik Ulvestad, och den armeniske anfallaren Yura Movsisyan. Även Jonathan Ring, värvad från Kalmar, samt Kerim Mrabti väntas spela nyckelroller i Djurgårdens offensiv denna säsong. Längre bak i planen har man alltjämt de gamla landslagslirarna Andreas Isaksson och Jonas Olsson.

Tidigare 4 möten

2016: Djurgården – Östersund 3-0 (DIF: Seon-Min Moon, Sam Johnson, Mathias Ranégie)

2016: Östersund – Djurgården 1-0 (ÖFK: Ken Sema)

2017: Östersund – Djurgården 2-1 (ÖFK: Sam Mensah, Doug Bergqvist. DIF: Kevin Walker)

2017: Djurgården – Östersund 3-0 (DIF: Jonas Olsson 2, Aliou Badji)

Trolig laguppställning, Östersund

Keita

Mukiibi – Papagiannopoulos – Pettersson – Widgren

Aiesh – Edwards – Nouri – Sema

Islamovic – Ghoddos

Trolig laguppställning, Djurgården

Isaksson

Beijmo – Une Larsson – J. Olsson – J. Augustinsson

Ring – Walker – Ulvestad – Kozica

Mrabti

Kadewere

Speltips

Östersund har visat att man har Allsvenskans högsta högstanivå, och även om man möjligen inte är bäst över tid så är man bevisligen en av Allsvenskans bästa klubbar.



Djugården må ha gjort goda resultat i Svenska Cupen under våren, men ett lag som Östersund ska vara favoriter i varje hemmamatch de spelar i Allsvenskan, oavsett motstånd. Vi tror att man besegrar Djurgården i detta hemmamöte – precis som man gjorde 2015 och 2016.



Vi spelar den raka 1:an till 2.05 gånger pengarna på Bet365.

Övriga matcher i omgång 1, Allsvenskan

1 april

15:00: Hammarby - Sirius

15:00: Häcken - Kalmar

17:30: Trelleborg - IFK Göteborg

2 april

15:00: Norrköping - Brommapojkarna

15:00: AIK - Dalkurd

17:30: Sundsvall - Örebro

17:30: Elfsborg - Malmö