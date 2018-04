Live stream Örebro - AIK

Det är en riktigt fin match som väntar på Behrn Arena, och det är dessutom enkelt att streama den. Allt du behöver göra för att se Örebro - AIK är att skapa ett konto på CMore, och där välja att köpa antingen ett abonnemang eller en matchbiljett. Det är tyvärr inte gratis, men det är väl investerade pengar.

Match: Örebro SK - AIK, Allsvenskan

Datum & tid: Onsdag den 18 april, kl. 19:00

Arena: Behrn Arena, Örebro

Streama Allsvenskan med CMore

Uppåtgående form hos båda lagen

Örebro var nederlagstippade inför säsongen, men har inlett över förväntningarna. Klubben ligger på 6:e plats och är än så länge obesegrade i Allsvenskan 2018. Det har blivit oavgjort mot GIF Sundsvall och IFK Norrköping samt seger mot Trelleborg senast.



AIK var även de ifrågasatta inför den allsvenska säsongen. Klubben imponerade knappast i Svenska cupen, men i Allsvenskan har det gått bättre. Segrar mot Dalkurd och Djurgården samt oavgjort borta mot Malmö har gett fansen all anledning att glädjas. AIK ligger på 2:a plats i tabellen.



AIK och Örebro möttes faktiskt i Svenska Cupens kvartsfinal, där AIK vann med 2-0 efter att ÖSK:s Michael Omoh drog på sig en tidig utvisning. Nu är det dags för Örebro att ta revansch, och att försöka besegra AIK för första gången sedan 2014.

Trolig laguppställning, Örebro

Jansson

Lorentzson – Almebäck – Hines-Ike

Björnquist – Rogic – Mårtensson – Gerzic – Besara

Igboananike – Sköld



Skador: Albin Granlund

Avstängningar: ­-

Trolig laguppställning, AIK

Linnér

Sundgren – P. Karlsson – Milosevic

Lindkvist – Bahoui – Kofi Adu – Olsson – Lundström

Goitom – Elyounoussi



Skador: Jesper Nyholm, Joel Ekstrand

Avstängningar: -

Speltips

AIK såg svaga ut i Svenska Cupen, och många undrade hur lång tid det skulle dröja innan laget – som fått in nya många ansikten – blivit samspelt.



Svaret verkade vara: tre matcher in i Allsvenskan. Åtminstone såg det väldigt bra ut i derbyt mot Djurgården, där anfallarna Tarik Elyounoussi och Henok Goitom kombinerade fint och där spelarna som kastats ihop verkligen såg ut som ett lag.



Örebro har gjort det bra så här långt in på säsongen, men nu ställs man mot en motståndare snäppen vassare än GIF Sundsvall och Trelleborg.



Vi tror på bortaseger i matchen, och tippar den raka 2:an till 1.80 gånger insatsen på Bet365.