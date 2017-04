New York Rangers - Montréal: Speltips i NHL slutspelet

För dig som är viaplay-kund finns möjligheten att följa matchen live via hockey livestream . Det är totalt fyra matcher i NHL-slutspelet inatt och Montréal – New York kommer förmodligen vara den mest spännande.

Men frågan är om hemmafördelen verkligen har varit en fördel i just denna matchserien. Båda lagen har vunnit varsin match på bortaplan trots trycket från fansen.

Laget som vi tror går vidare från denna matchserien är Rangers. Anledningen stavas Henrik Lundqvist. Han närmar sig slutet av sin karriär och kommer göra allt för att ta Rangers långt och kanske hela vägen. Vi förutspår att matchserien kommer sluta 4-2 till New York.

Stanley Cup-slutspelet är i full gång och en av de allra hetaste matchserierna är mellan New York Rangers och Montréal Canadiens. Det står 2-2 i matcher och alla fyra möten har varit oerhört jämna. Favoriterna att vinna hela matchserien är Montréal med tanke på hemmafördelen och placeringen i seriespelet.

Speltips: New York Rangers kvalificerar sig vidare

New York Rangers - Montréal Canadiens: 2017.04.21 01.00

