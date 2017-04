AS Monaco – Dortmund: Dagens bästa spel i Champions League

AS Monaco - Dortmund: 2017.04.19 01.00

Vill du vinna pengar samtidigt som du sitter i soffan och kollar på matchen mellan AS Monaco – Borussia Dortmund? Då rekommenderar vi dig att tippa på odds. Det är en perfekt möjlighet för dig att både höja spänningen i matchen, samt vinna pengar till din egen plånbok.

Här inne på Sportal så erbjuder vi alltid vassa speltips inför matcherna som spelas i Champions League. Detta blir minsann inget undantag. Här kommer vi att presentera de odds och det speltips som vi har inför AS Monaco – Dortmund.

Det kan vara bra att ta del av våra speltips. Du behöver nödvändigtvis inte rygga vår betting, men vi tror definitivt vi ger dig information som får dig att tänka om hur du ska tippa i Champions League ikväll. Vi tror vi plockat fram dagens bästa tips!

Dortmund måste vinna!

Nästan all press vilar idag på Borussia Dortmund. Efter senaste matchen mot AS Monaco så förlorade tyskarna på sin hemmaborg med 2-3. Det resultatet innebär att det nu är svårt för Dortmund att ta sig vidare. De står just nu inför uppgiften att inte bara vinna matchen i Champions League, utan även vinna med minst 2 mål.

Detta eftersom AS Monaco har gjort tre mål på bortaplan. Är du då insatt i Champions League så vet du att mål på bortaplan kan bli väldigt viktigt.

Dortmund är därför piskade att göra en riktigt bra match på bortaplan för att fortsätta sin resa i turneringen. Något som många anser vara svårt.

Men hur tror vi egentligen att det hela kommer att sluta?

Jo, vi vågar tro på att Borussia Dortmund ska kunna ro hem segern. Inte nog med detta så tror vi att det är Borussia Dortmund som kommer att kvalificera sig vidare. Att vinna med två mål på bortaplan mot AS Monaco är svårt, men långt ifrån omöjligt för Dortmund.

Allra bäst odds får vi genom att välja Broussia Dortmund som det lag som kommer gå vidare. Däremot så kommer vi inte kunna få en vinst om nu Dortmund lyckas att besgra AS Monaco, utan bara om de kvalificerar sig vidare.

Anledningen vi kommer att välja Dortmund som det lag att gå vidare är enkel. De kommer aldrig ge sig för att fortsätta kämpa under samtliga 90 minuter som spelas. Vi tror då att Dortmund kommer bli alldeles för starka för AS Monaco.

Speltips: Dortmund kvalificerar sig vidare i Champions League

Odds: 3.50

Bäst odds: bet365

Spela med bästa oddsen!

Det är kanske ingen överraskning att bet365 håller riktigt höga odds. Detta gäller inte bara under matcher som spelas i Champions League, utan på nästan all fotboll som du kan betta på.

Därför tar vi som en vana att rekommendera bet365 till våra läsare. Om du har ett konto inne hos denna bookmaker så kan du vara säker på att spela på en sida med bäst odds. Vi skulle ljuga om vi påstod att bet365 alltid har bäst odds. Däremot är det ingen överdrift alls att säga att bet365 är en av de främst sidorna när det kommer till höga odds.

En annan fördel med att vara medlem inne hos bet365 är att du ställs inför ett utbud med massor av sport. Här samlas nämligen odds för alla olika typer av sporter och ligor.