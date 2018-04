Live stream

Derby della Madonnina

Match: Milan - Inter, Serie A

Datum & tid: Onsdag den 4 april, kl. 18:30

Arena: San Siro, Milano

I samband med Fiorentinakaptenen Davide Astoris tragiska bortgång häromveckan ställdes den dagens Serie A-matcher in och sköts upp.



Derbyt mellan Milan och Inter var en av matcherna som sköts upp, och nytt speldatum bestämdes till en månad senare, onsdag den 4:e april, klockan 18:30.



Inter har sedan den 4:e mars lyckats utöka sitt försprång gentemot Milan med en poäng. De blåsvarta innehar fjärdeplatsen i Serie A – som innebär Champions League-plats – åtta poäng före Milan på plats 6. Ett avstånd som kan låta svårt för Milan att ta in, men då ska man komma ihåg att för bara några månader sedan var avståndet upp till Inter 14 poäng. Vinner Milan ikväll kan vad som helst hända under de återstående omgångarna.



I höstderbyt gick Inter segrande ur fajten, sedan Mauro Icardi blivit tremålsskytt. Det sista av Icardis mål innebar 3-2 och gjordes i 90:e minuten, på en tvivelaktigt dömd straff. Nu ska Milan försöka ta revansch.

Trolig laguppställning, Milan

Donnarumma

Calabria – Bonucci – Romagnoli – Rodríguez

Bonaventura – Montolivo – Kessié

Suso – Cutrone – Borini



Skador: Ignazio Abate, Andrea Conti

Avstängningar: Lucas Biglia

Trolig laguppställning, Inter

Handanovic

J. Cancelo – Miranda – Skriniar – D’Ambrosio

Gagliardini – Brozovic

Candreva – Rafinha – Perisic

Icardi



Skador: Andrea Ranocchia

Avstängningar: -

Speltips

Gennaro Gattusos har haft en mycket god påverkan på Milan, som hade gått 13 raka matcher utan förlust fram till i helgen. Bortamatchen mot Juventus blev dock för svår, även om man lyckades hålla oavgjort fram till minut 79.



Inter var nyligen inne i en rejäl svacka, då man gick hela 10 (!) matcher utan vinst fram till i mitten av februari. Nu har man dock verkat hamna på god bana, och har vunnit tre av sina fyra senaste matcher.



Trots att Inter har börjat vinna matcher på sistone, tror vi att Milan tar segern ikväll. För ”Rossoneri” är detta den måstematch, då de inte har annat val än att vinna om de ska kunna nå Champions League-platsen till kommande säsong.



Med en skrikande Gennaro Gattuso vid sidlinjen, och revanschsugna spelare efter den snöpliga derbyförlusten i höstas, vet vi att Milan kommer att gå för vinst ikväll. Och vi tror att de lyckas. Vi spelar den raka 1:an till oddset 2.75 gånger pengarna.