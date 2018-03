Speltips: Arsenal över 1,5 mål och under 11 hörnor i matchen

Det här matchen är en riktig godbit i Europa League. Både Milan och Arsenal är klassiska lag som vi är vana vid att se i Champions League. Det är två stora klubbar vars tillvaro i "andraligan" i Europa känns både konstig och ovan. De två lagen siktar givetvis på att vinna turneringen och i Arsenals fall är det av högsta vikt då man ser ut att missa topp 4 i Premier League.

Milan - Arsenal

Matchstart: 19.00

Plats: San Siro, Milano

Speltips: Arsenal över 1,5 mål & Under 11 hörnor i matchen

Odds: 5,61

Milan

Det är ett starkt hemmalag som tar emot Arsenal på San Siro ikväll. Senast milan åkte på pumpen var den 23 december. Sedan dess har laget spelat 13 matcher där man inte förlorat en match och där man endast släppt in fyra mål. Man kan säga att det blivit lite av en Gattuso-effekt då har tog över tränarposten vid jul. Laget har spelat bättre och tagit fler mer poäng.

Klassiska Milan - som nästan sedan urminnes tider varit ledande i både Italien och Europa har de senaste decenniet halkat efter. Mediokra placeringar har avlöst varandra år in och år ut. En fallerande ekonomi och mycket stridigheter inom klubben har haft en tydlig effekt på detta mäktiga Milan. Med de dåliga sportsliga resultaten i kombination med strulande ekonomi så har man haft svårt att locka till sig de bästa spelarna i en tid då pengar styr allt.

Milan har fått hitta budgetlösningar och fynd. Det har länge sett mörkt ut men på sistonde så har de sett mer ljust ut än på länge. Värvningen av försvarsgeneralen Bonucci var ett statement för Milan. En sådan prestigevärvning var viktig både sportsligt och för klubbens status som en storklubb.

Det har varit en stökig start men på slutet har han börjat prestera så som klubben förväntat sig, vilket också syns på hela Milans defensiv. På de fem senaste matcherna har man lika många segrar och en målskillnad på 11-0. Så det är ett formstarkt hemmalag som väntar Arsenal i afton.

Möjlig startelva Milan:(4-3-3)

Donnarumma

Calabria Bonucci Romagnoli Rodriguez

Bonaventura Biglia Kessie

Suso Cutrone Calhanoglu

Arsenal

Ja detta Arsenal. 2017/2018 kommer knappast gå till historieböckerna som en av de bästa säsongerna klubben gjort. Jag vet egentligen inte vilken ände man ska börja i, känns som de inte riktigt spelar någon roll. Men det är ju som vi alla vet en klubb i kaos. Spelarna har lagt ner verksamheten, supportrarna bojkottar hemmamatcherna trots årskort och man har en tränare som mentalt fastnat i 2003.

Givetvis är det inte en mans fel att Arsenal är där man är säsongen 2017/2018. Man har under flertalet år misshandlat klubben med dåliga/ogenomtänkta beslut. Detta från ledning och tränarstab till spelarna själva. Naiva kontraktsförlängningar med en tränare vars bäst före datum sedan länge passerat. Strategiskt ogenomtänkta värvingar år efter år samt en spelartrupp som helt saknat klubbhjärta eller glöd och som underpresterat under en längre tid. Supportrarna har fått nog(kan man köpa) "Wenger Out" är inte längre än minoritetsgrupp bland fansen.

Givetvis känner den gamle gubben av detta och det är en otroligt pressad Wenger vi får se vecka ut och vecka in. Skulle man inte gå hela vägen och vinna Champions League så är det nog tack och godnatt för den gode fransmannen. Sedan vinsten i Östersund så har Arsenal spelat fyra matcher och förlorat alla med en målskillnad på 2-10. Förlusten senast mot Brighton kändes som droppen som rann över bägaren. Det är få som tror att en Europa League titel skulle få Wenger att behålla jobbet. På skadefronten finns Lacazette och sedan tidigare Cazorla, Monreal är tveksam till start.

Möjlig startelva Arsenal:(4-3-3)

Cech

Bellarin Mustafi Koscielny Kolasinac

Xhaka Whilshere Ramsey

Özil Aubameyang Mkhitaryan

Det är ett hemmalag som med största sannolikhet kommer ta tag i taktpinnen på San Siro. Med formen och självförtroendet känns de även logiskt. Det är ett Arsenal som man inte riktigt vet var man har. Det finns fortfarande en enorm kvalite i laget även om den syns allt för sällan. Man måste ta fram lite pannben nu när det är tuffa matcher framöver.

Arsenal är ett starkt omställningslag och med Aubameyang på topp har man ett riktigt hot mot Milans backlinje. Jag tror verkligen Arsenal kan göra en bra match. Ett kombinationsspel på Arsenal över 1,5 mål och under 11 hörnor i matchen ger oddset 5,61 och kommer spelas.

