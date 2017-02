Manchester United – St Etienne: Speltips i Europa League

I vår spelkupong lämnar vi in följande resultat för Manchester United – St Etienne.

Det gäller att St Etinne håller resultatet nere inför nästa möte som kommer att ske mellan lagen. Därför kommer de att hålla hårt för att inte släppa in mål. Denna uppgift kommer nog Man United att lyckas med, men trots ett mål bakåt, så är inte kampen slut.

Det är många fotbollsfans som skulle skriva under på att det är Manchester United är det lag som anses vara favoriter och plocka hem matchen. Men är de verkligen så klara favoriter som det verkar?

I denna Europa League-match så ställs Zlatan, och han Manchester United mot AS St Etinne. Ett franskt lag som haft en fin säsong i Ligue 1. Vi tror att vi i detta fotboll speltips har svaret på hur matchen kommer att sluta.

