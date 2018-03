Förra veckans åttondelsfinalmöte mellan Sevilla och Manchester United i Champions League blev en seg historia. Manchester United hade rest till Spanien för att försvara sig, och matchen slutade 0-0.



I returen ikväll kommer Manchester United att behöva spela försiktigt igen – ett mål från Sevilla innebär nämligen att Manchester United måste göra två mål.



Vi får antagligen inte se någon av Manchester Uniteds svenskar från start i kvällens match. Zlatan Ibrahimovic tränar för fullt men känner sig inte redo för spel än, medan Victor Nilsson Lindelöf väntas förpassas till bänken i kvällens match.



Men nog finns det intressanta parametrar att hålla koll på på Old Trafford! Kommer det hajpade nyförvärvet Alexis Sánchez (1 mål på 9 matcher) att börja leverera för sin nya klubb? Hur kommer United att klara sig när spelfördelaren Paul Pogba antagligen missar matchen? Vilka problem kommer Sevillas spelgeni Ever Banega att kunna vålla för Unitedförsvaret?

Titta på Manchester United – Sevilla

Var: Old Trafford

Avsparkstid: 20:45

Förväntad startelva, Manchester United

De Gea

Valencia – Bailly – Smalling – Young

Matic – McTominay

Mata – Sánchez – Rashford

Lukaku

Skador: Ander Herrera, Daley Blind, Marcos Rojo, Phil Jones, Paul Pogba (tveksam), Anthony Martial (tveksam)

Avstängningar: -

Riskerar avstängning: Jesse Lingard

Förväntad startelva, Sevilla

Rico

Mercado – Kjaer – Lenglet – Escudero

N’Zonzi – Pizarro

Navas – Vázquez – Sarabia

Muriel

Skador: Sébastien Corchia, Jesús Navas

Avstängningar: -

Riskerar avstängning: Sergio Escudero, Éver Banega, Gabriel Mercado

Speltips

Det första av de två mötena slutade 0-0, efter att Manchester United valde att lägga full fokus på försvaret. Det innebar att man inte gjorde något viktigt bortamål, men man förlorade ej heller matchen och har nu rätt goda förutsättningar till hemmamötet.



United kommer likväl behöva spela försiktigt även på hemmaplan. Vid ställningen 0-0 har man en viss säkerhet, då 0-0 leder till förlängning. Skulle Sevilla däremot göra ett mål, måste United plötsligt göra två för att inte vara utslaget. Det tror vi inte att Mourinho vill riskera.



Vi tror att United kommer gå in försiktigt i denna match, för att undvika att släppa in mål. Samtidigt tror vi att de lyckas få in ett, kanske två, mål framåt.



Vi spelar "Manchester United att vinna & under 2,5 mål i matchen" till 4.00 gånger pengarna



Avsparkstid: 20:45