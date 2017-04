Manchester United – Anderlecht: Bra odds på skräll!

Du registrera ett konto helt gratis, och när du sedan ska göra din första insättning så kommer bet365 att ge dig hela 1000 kr gratis. Detta i förutsatt att du sätter in ett lika stort belopp. Kort sagt så kommer bet365 att ge dig en bonus på 100% upp till 100 kronor.

Om du ryggar oss så rekommenderar vi dig att spela inne hos bet365. Det är där vi just nu hittar de bästa oddsen på nätet inför denna match. Dessutom så kan du känna dig trygg i att vara medlem inne på en sajt som alltid håller höga odds på stora fotbollsmatcher från Europa och världen.

Dessutom så är det Anderlecht som mest kan fokusera på Europa League. Manchester United brottas hela tiden med sitt spel i Premier League. I den belgiska ligan så är läget lite mer lugnt då Anderlecht är det lag som just nu toppar ligan.

Matchen slutade 1-1, och det var mestadels ett böljande spel fram och tillbaka. Något som verkade överraska Manchester United. Frågan är om det kan bli en lika jämn match på Old Trafford. Vi tror det.

En del kanske skulle säga att det är bortkastade pengar att spela på Anderlecht. Speciellt när de ställs inför uppgiften att vinna matchen på bortaplan. Det är heller inte vilken bortaplan som helst, utan inne på ”drömmarnas teater” – Old Trafford.

