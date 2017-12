Manchester City leder serien, och inte konstigt är det; laget står nämligen på 12 raka segrar i ligaspelet. Inkluderar man alla tävlingar har City för tillfället 19 raka segrar, och frågan är vad som ska kunna stoppa Pep Guardiolas manskap. I lagets senaste match, mot Southampton, var man faktiskt nära att tappa poäng, men ett sent mål från Raheem Sterling räddade The Blues.



West Ham har presterat under förväntan denna säsongen och ligger på nedflyttningsplats. Till följd av de dåliga resultaten klev David Moyes för några veckor sedan in och ersatte Slaven Bilic på tränarposten. Moyes väntar dock fortfarande på sin första seger som West Ham-tränare, sedan hans mannar förlorat mot Watford och Everton samt kryssat mot Leicester City.

Förväntad startelva, Manchester City

Ederson

Walker – Mangala – Otamendi – Delph

De Bruyne – Fernandinho – D. Silva

Sterling – G. Jesus – Sané



Leroy Sané missade matchen mot Southampton i onsdags, men tros vara redo för spel mot West Ham.

Benjamin Mendy och John Stones missar matchen på grund av skador.

Förväntad startelva, West Ham

Adrián

Zabaleta – Rice – Ogbonna – Cresswell

Kouyaté – Obiang

Antonio – Lanzini – Arnautovic

Sakho



Joe Hart (utlånad från just Mancehster City) får inte spela denna match, då Manchester City valt att göra så att han inte kan spela mot sitt eget lag.

Sam Byram, Chicharito och José Fonte missar alla matchen på grund av skador.

Winston Reid, James Collins och Andy Carroll är alla tveksamma till spel.

Speltips och odds

Manchester United besegrade Arsenal igår, och ser i dagsläget ut som det enda hotet mot Manchester City om ligaguldet. I nästa omgång är det så dags för Manchester-derby, och City kommer att göra vad de kan för att behålla sin åtta poäng komfortabla serieledning till dess.



West Ham United bytte tränare häromveckan, men det har inte gett den positiva effekt man hoppats på. Klubben ligger på 19:e plats, och behöver börja plocka poäng snart om man inte vill kämpa för överlevnad när säsongen ska gå in i sluttampen.



Vi tror dock att West Ham får det alldeles för svårt här, mot ett Manchester City som för tillfället verkar ostoppbart. Vi tror att City vinner denna match rätt enkelt, och tippar slutresultatet 3-0. Då vi dock inte finner spelvärde i oddset på den raka 1:an, lägger vi istället våra slantar på Manchester City ”Att vinna och hålla nollan” till 1.72.



Odds, Manchester City att vinna och hålla nollan: 1.72, Bet365

Odds, 1: 1.11, Bet365

Odds, 3-0: 7.50, Bet365



Avsparkstid: 17:00