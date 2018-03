Supersunday fortsätter och nästa match till rakning är Manchester City - Chelsea. Till skillnad från Barcelona - Atletico Madrdi så är det här ingen seriefinal men det står ändå mycket på spel. Ära och prestige står som belöning och när två toppklubbar möter varandra brukar man oftast tagga till lite extra. Vi kommer som vanligt analysera matchen och lämna vårt förhandstipp med spelvärda odds.

Manchester City - Chelsea

Matchstart: 17.00

Liga: Premier League

Speltips: Mål & Hörna innan 10:00

Odds: 6,13

Manchester City

Det himmelsblå laget från Manchester har gjort en fläckfri säsong hittils. Pep Guardiola - mannen som lyckats var han är kommit, ser ut att ha gjort de igen. För även om spelarna gjort de fantastiskt i Manchester City så är det inte utan Peps instruktioner som de blivit möjligt. I Barcelona slog han rekord, i Bayern Munchen slog han rekord och ser nu ut att göra samma sak i tuffa Premier League.

Med sin skoningslösa filosofi där ingen, absolut ingen får kringgå från kortpassningsspelet längs marken(allra minst målvakten) har han satt sin Pep-prägel på Manchester City. På mindre än två år har han fått laget till att spela precis som Barcelona gjort, precis som Bayern Munchen gjort. Om jag tidigare hyllat Diego Simione så vet jag inte var jag ska börja med Pep. Det blir nog lättast att bara kalla han världens bästa tränare. Hans City leder världens tuffaste liga med 15 poäng och man är mer eller mindre klara för kvartfinal efter 5-0 demoleringen av Basel på bortaplan i Champions League.

Poängen trillar in, målen trillar in och spelet ser snuskigt bra ut. När man går på alla cylindrar som man gjort under stora delar av säsongen så är man näst intill oslagbara. Man har både kvalite och bredd på varenda position och lagdel. Faller någon bort så plockar nästa man upp det. Man kommer in till den här matchen efter två raka förnedringar av Arsenal där man både i Ligacup-finalen och i Premier League vann med 3-0.

Hemma på Ethiad är man ruskigt starka och med formen man är i gäller man som klara favoriter. På skadefronten finns långtidsskadade Mendy samt Sterling och Fernandinho där de två sistnämnda har lättare sträckningar i baksida lår. Walker kan också vilas. I övrigt ser det bra ut i truppen och man kan mönstra en stark elva.

Möjlig startelva Manchester City:

Ederson

Danilo Otamendi Kompany Zinchenko

Sane Silva Gundogan De Bruyne Silva

Aguero

Chelsea

De regerande Premier League mästarna Chelsea har inte haft en lyckad säsong. Visserligen är man topp 5 i ligan och man är i åttondelsfinal i Champions League men det är inga jättebra utgångslägen man har. 1-1 hemma mot Barcelona lär knappast räcka när man ska till Camp Nou i returmötet. Ser man till Premier League så har man i skrivande stund 5 poäng upp till Tottenham som har den så viktiga 4:e platsen.

Man har en match mindre spelad men när den matchen är mot Manchester City borta så känns det nog sådär för Londonlaget. Det var bara ros ifjol när Conte kom med sin passion, entusiasm och hårda ledarskap. Ros har bytts mot ris i år och det har varit rejält ansträngt på flera plan inom klubben. Conte har gått duster med både ledning, ägare och spelare och det känns som han tappat omklädningsrummet en aning.

Förlusten borta mot Manchester United gjorde inte heller de lättare för Conte och hans Chelsea. Oavsett placering så tror jag Chelsea har en ny tränare till säsongen 2018/2019. Spelet har inte riktigt klaffat och värvningarna av Bakayoko och Morata har inte heller varit särskilt lyckat. Man har förlitat sig på sin talisman Hazard som allt som oftast fått bära laget på sina axlar.

Visserligen har Willian blivit pånyttfödd på slutet här men de lag som har fått bort Hazard i matchen har oftast vunnit matchen. Belgaren - en personlig favorit är en fantastisk spelare som måste vara på topp idag om man ska lyckas rubba ett urstarkt City på Ethiad. På skadelistan finns Bakayoko, Luiz och Barkley och kan i övrigt mönstra en stark elva.

Möjlig startelva Chelsea:

Courtois

Rudiger Christensen Azpilicueta

Alonso Drinkwater Kante Moses

Hazard Morata Willian

Den förväntade matchbilden är givetvis ett bollkontrollerande hemmalag och ett mer samlat diciplinerat bortalag. Kvalite finns i båda lägrena och varje misstag kommer tas vara på. Chelsea kommer hugga vid första bästa läge och ska trots formen inte underskattas. Jag är frestad att köra på ett kombinationsspel på samma match - vilket är möjligt på Bet365. Det kommer smälla direkt i matchinledningen och ett spel på mål och hörna innan 10:00 ger oddset 6.13 och kommer spelas.