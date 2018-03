Manchester City - Basel

Matchstart: 20:45

Plats: Ethiad Stadium, Manchester

Liga: Champions League

Speltips: Mål & Hörna före 10:00

Odds: 5,50

Det här returmötet är nästan identiskt till den matchen vi fick se igår mellan Liverpool - Porto. Iallafall om man ska gå enligt förutsättningarna. Manchester City har likt Liverpool en klar ledning(4-0) mot ett svagare motstånd att gå på när man dessutom spelar hemma. Borta i Schweiz så visade man stundtals upp en magisk fotboll och segersiffrorna var nästan i underkant. Basel gjorde så gott dem kunde, taktiken höll inte och nu måste man bestiga ett berg som man nog inte har medel till att klara av.

Manchester City

Ja vad ska man egentligen säga om Manchester City som inte redan sagts? Superlativen haglar ner(med rätta) och alla hyllningar är givetvis på sin plats. Manchester City upplaga 2017/2018 är ett fantastiskt lag. Den gode Pep han har gjort precis som han brukar göra, han har gått sin egen väg. I tron på sin fotboll, sitt spelsätt har han som vanligt varit hänsynslös mot spelare och andra runt omkring som inte accepterar eller kan rätta sig efter hans syn på fotboll.

Det är verkligen Peps way or the highway. Prestationerna i Barcelona, i Bayern Munchen och nu andra året i City gör att ingen vill, vågar eller kan ifrågasätta spaniorens metoder. Det eviga kortpassningsspelet som börjar med målvakten upp till anfallarna är hans signum och han kommer aldrig frångå de. Fotboll ska spelas längs marken och varje situation på plan kan man och ska man lösa kretivt.

Det ställer otroligt mycket krav på spelarnas individuella kvaliteer och just därför är han expert på att få ut max utav topplag och toppspelare. Han har omvandlat Manchester City till en engelsk Barcelona-version och förvandlingen har gått snabbt. Att slå Manchester City år 2018 är lika svårt som att slå modern tids Barcelona eller ett dåtida invincebles Arsenal. Med kvalite i överflöd så kan man rotera en del då man är med i alla tävlingar.

I ett sånt här läge med 4-0 att gå på kan det vilas en del spelare och vi vet inte riktigt vilket lag Pep ställer ut på Ethiad ikväll. Efter uttåget mot Wigan i FA-Cupen så har City spelat tre matcher och vunnit samtliga. Två gånger om mot Arsenal och senast mot Chelsea. Målskillnaden på dessa tre matcherna: 7-0. Formen är som sagt bra och på skadefronten har man Fernandinho och Sterling borta.

Möjlig startelva Manchester City:(4-3-3)

Ederson

Danilo Kompany Stones Delph

Gundogan De Bruyne Foden

Sane Jesus Bernardo

Basel

Bortalaget från Schweiz har som sagt en uppgift framför sig. Tränare Raphael Wicky har kanske inga förväntningar på avancemang vidare in i turneringen men kommer ändå vilja se en fin insats på Ethiad. Även om Manchester City är numret eller flera nummer för stora för en klubb som Basel så var det ändå ingen nöjd tränare efter hemmamötet i februari.

4-0 till manchesterlaget var i underkant och det var ett oinspirerat hemmalag som gick ut till den andra halvleken. Ikväll spelar Basel för sin ära och heder. Det finns som sagt inga förväntningar mer förhoppningar om att Basel kommer leverera en bra match för sig själva och för sina supportrar på plats. Sedan matchen mot Manchester City så har Basel spelat två matcher hemma i Super League och torskat båda med 2-0.

Man ligger i skrivande stund på en 2:a plats i ligan med 41 poäng på 22 matcher. Man är hela 14 poäng efter ledande Young Boys vilket inte är okej med tanke på att man är regerande ligamästare. Faktum är att Basel vunnit den inhemska ligan åtta år i rad men nu är ett tronskifte mer eller mindre klart. På skadefronten har man Vailati och Balanta borta inför kvällens match.

Möjlig startelva Basel:(3-4-3)

Vaclik

Suchy Lacroix Xhaka

Petretta Zuffi Die Lang

Stocker Wolfswinkel Oberlin

Kan inte se någon annan matchbild än den där ett hemmalag för matchen både gällande bollinnehav och målchanser. Oavsett lag Manchester City ställer på plan ikväll så är man favoriter. Frågan är hur mycket man vill detta.

Vi såg ett oinspirerat, lamt Liverpool igår spela 0-0 mot Porto och en repris här är inte omöjligt. Skulle Basel gå för det och Manchester City bjuder upp till dans så kan vi se flera mål och antagligen tidiga sådana också. Isåfall är spelet på mål innan 10:00 i kombination med hörna innan 10:00 till oddset 5,50 intressant.

