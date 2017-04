Leicester – Atletico Madrid: Bettingtips inför Champions League

Om du inte vill spela inne hos bet365, eller har redan ett konto hos Unibet. Då rekommenderar vi dig att istället att kolla in deras oddskombinationer. Just nu har Unibet sett till att boosta flera av oddsen som erbjuds i kvällens matcher av Champions League.

Något som däremot talar för att Leicester ska kunna vinna matchen är deras tabelläge i Premier League. De ligger just nu på en ganska obetydlig plats i deras tabell, velket innebär att de kan med full kraft satsa på Champions League. När det gäller Atletico Madrid så har de fortfarande mycket poäng i La Liga som de vill komma åt.

Leicester behöver se till att vinna matchen, men samtidigt konvcentrera sig på att inte släppa in några mål bakåt. Skulle de släppa in mål mot Atletico Madrid så innebär det att Leicester har fått bortamål mot sig. Vilket i sin tur gör det ännu knepigare för britterna att gå vidare i Champions League. Det innebär nämligen att det inte räcker att vinna matchen med ett mål, utan måste utöka sin vinst med minst två mål.

