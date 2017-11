Landslag som går vidare till VM från play off-kvalet – Tips & odds

Här kommer vi försöka oss på uppgiften att tippa vilka landslag som går vidare till VM från play off. Vi kolllar närmare på de fyra matchserier som spelas i Europas VM-kval.

De odds som vi bifogar med kommer från bet365, och det är just där vi kommer att spela på odds under VM-kvalets play off.

Tror du att vårt speltips på vilka lag som kvalificerar sig till VM. Varför inte rygga vårt tips och ha chans att vinna pengar på fotboll.