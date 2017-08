Klagenfurt – Frölunda: Bäst speltips och odds på CHL

En ny chans för Klagenfurt att ta sig an Frölunda, denna gången på hemmaplan i Tyskland. Första mötet slutade 2–1 till Frölunda efter sent mål av Pontus Widerström som med sin styrka lyckades få in en retur. Vi har tagit fram de oddsen vi tycker är bäst och även skrivit speltips med våra tankar kring matchen från Champions Hockey League.

Förra matchen var en kamp bland två lag som ville mycket men som inte gav någon större utdelning rent målmässigt. Kanske släpper det till returmötet och vi får se två lag som verkligen tar till vara på sina chanser. Här nedan kan du läsa vårt speltips på Klagenfurt – Frölunda.

Speltips & odds på Klagenfurt – Frölunda ikväll

Klagenfurt måste hålla ihop sin defensiv på ett ännu bättre sätt om man ska kunna vinna mot Frölunda. Det är självklart fullt möjligt även om Frölunda är ett otroligt tufft motstånd. Klagenfurt har flera duktiga spelare som kan göra mål på kontringar.

Något som Frölunda måste se upp med och något som kan straffa dom hårt. De har många unga oerfarna backar som är offensivt lagda. För mycket press och snabba vändningar kan öppna upp försvaret och skapa flera bra målchanser för tyskarna.

Jämför man de olika trupperna rakt av så är det inte mycket som talar för Klagenfurt. Men det är i praktiken det avgörs, där kan en smart och intränad spelidé avgöra enstaka matcher. Vi tror ändå att Frölunda tar uppgiften på största allvar och vinner matchen. Men med det sagt ska vi absolut inte räkna ut Klagenfurt helt och hållet.

Såhär har vi spelat

Vårt speltips: Över 5.5 mål i matchen

Över 5.5 mål i matchen Odds: 2.10

2.10 Spelbolag: bet365

Även om det blev få mål i första mötet tror vi att det kommer släppa för båda lagen. Ett resultat som 2–5 eller 3–6 känns därför inte alls långt borta. Blir det som vi förutspår kommer det garanterat bli en rolig match att följa. Det går utmärkt att se alla matcher från Champions Hockey League via live stream.

Frölunda går för gruppseger

Målsättningen Frölunda haft varje år i Champions Hockey League är att vinna. Och att inte vinna gruppen skulle ses som en flopp. Inför matchen ligger de etta i grupp H, ett poäng för ZSC Lions. Men det finns fortfarande mer att önska från Frölunda som inte alls kommit upp i den nivån de kan spela i.

Kanske är detta matchen som får allt att lossna och vi får se det Frölunda vi kan förvänta oss att se under säsongen. En ny poängkavalkad av Ryan Lasch vore härligt att se, eller att den forne poängkungen i SHL Simon Hjalmarsson äntligen vaknar till liv.

Vad vi vet innan matchen är att det är två laddade lag som ställs inför varandra och att det kommer bli bra underhållning. Så rygga vårt speltips om du håller med eller hitta ett du tror ännu mer på. Sedan är det bara att luta sig tillbaka och njuta av en live stream på Klagenfurt mot Frölunda.