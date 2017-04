Juventus – FC Barcelona: Bästa oddsen & speltips i Champions League

Det innebär att du får en chans att tippa resultat live under matchen. Sedan belönas med vinst om du vinner, och ingen förlust om du nu skulle visa sig att du valt fel alternativ.

Under april så kommer flera stora matcher att spelas, inte minst i Champions League. Där har nu flera av världens bästa lag i fotboll gör upp. Det innebär även att det kommer finnas massor av bonusar och erbjudanden att hämta. Inne hos bet365 så kommer du som spelare att kunna få ett gratis live odds att spela på.

Med denna informationen så kommer vi att ångra oss, från det kanske självklara speltipset till ett annat. Vi tror att matchen mycket väl kan sluta oavgjort. Det är även det spel som vi just nu plockar hem bäst odds på. Detta om vi lägger vårt spel inne hos bet365. En bettingsida som hela tiden väljer att ha bra odds på Champions League matcher. Dessutom tror vi att båda dessa lag är nöjda om det råkar vara helt jämnt i slutet av matchen.

FC Barcelona är ständigt under press i La Liga. Där jagar man för fultt nu Real Madrid som i skrivande stund har 4 poäng till godo. Förutom uppgiften att spela bra i La Liga och knappa in på på Real Madrid så måste de hålla Atletico Madrid bakom sig

Juventus är ett starkt lag som egentligen har spelat felfritt i Serie A. Trots att deras motstånd i ligan inte är riktigt lika hårt som FC Barcelona i La Liga, så finns det tydliga tecken på att Juventus dominerat. De leder just nu Seire A med sex poäng, och har ett ganska enkelt spelprogram kvar. Vilket vittnar om att Juventus kan fokusera mer på Champions League.

Om vi bara på rak arm skulle utse någon vinnare mellan Juventus och FC Barcelona under första matchen mellan lagen. Då skulle vi troligen välja FC Barcelona. Däremot finns det några detaljer som kan spela stor roll som kanske inte alla tänker på.

Ännu mer spännande blir det om du följer matchen genom att streama Champions League gratis & online . Eller om du följer den via din TV.

Behöver du hjälp med att tippa med bäst odds på Champions League. Eller behöver du ett speltips inför matchen mellan Juventus – FC Barcelona? Då kan vi hjälpa dig att vinna pengar under Champions League.

