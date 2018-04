Live stream Inter - Juventus

Att streama Juventus - Napoli är oerhört lätt. Det enda som behöver göras är att skaffa ett konto på Bet365, och där göra en insättning på minst 50 kronor. När du gjort det har du tillgång till alla matcher från Serie A , La Liga och Bundesliga m.m.!

Match: Inter - Juventus, Serie A

Datum & tid: Lördag den 29 april, kl. 20:45

Arena: San Siro, Milano

Stream: Bet365

Juventus slåss för att behålla förstaplatsen

Förra helgen spelade Napoli mot Juventus, och det skiljde inför matchen fyra poäng emellan dessa två lag, som är de enda som har chans på Scudetton. Napoli behövde med andra ord vinna matchen, för att på riktigt kunna hota Juventus om titeln.



Matchen såg ut att gå mot 0-0, när Napoli fick en hörna på tilläggstid. José Callejón slog in hörnan perfekt, till Kalidou Koulibaly som nickade in det vinnande målet. Napolis fans firade hela natten, och antalet sjukanmälningar till jobben i Neapel under dagen därpå var den högsta på flera år. Napoli hoppas nu på att ta sin första Scudetto sedan Diego Maradonas dagar.



Men än skiljer det en poäng upp till ”Juve”. Fyra matcher återstår, och det krävs att Juventus tappar poäng vid något tillfälle. Den första utmaningen för ”Bianconeri” är en bortamatch mot Inter.

Inter kämpar för CL-plats

Inter har oerhört mycket att spela för, då man kämpar för att nå Champions League-plats. Laget gör upp med Roma och Lazio om tredje- respektive fjärdeplatsen, vilka båda genererar i CL-spel till kommande säsong. I dagsläget ligger Inter på plats 5, vilket istället ger en plats i Europa League.



Men, som ni ser på tabellen nedan, är det oerhört jämnt både i Scudetto-kampen och i kampen om CL-platserna.

Trolig laguppställning, Inter

Handanovic

J. Cancelo – Miranda – Skriniar – D’Ambrosio

Gagliardini – Brozovic

Candreva – Rafinha – Perisic

Icardi



Skador: Roberto Gagliardino, Matías Vecino (tveksam)

Avstängningar: -

Trolig laguppställning, Juventus

Buffon

Lichtsteiner – Benatia – Chiellini – A. Sandro

Khedira – Pjanic – Matuidi

D. Costa – Higuaín – Mandzukic



Skador: Mattia De Sciglio, Giorgio Chiellini, Stefano Sturaro, Claudio Marchisio

Avstängningar: -

Speltips

En måstematch för båda lag, när två av Europas största lag drabbar samman. Det vattnas i ögonen när vi tänker på vilken match vi har att vänta, och skulle matchen vara oavgjord när klockan tickar uppemot 90 minuter kommer bägge lagen att ösa på framåt. För varken Inter eller Juventus har råd att tappa poäng, helt enkelt.



I vanliga fall skulle Juventus kunna vara hyfsat nöjda med ett oavgjort resultat borta mot Inter, och Inter med kryss hemma mot Juve likaså. Men inte denna gång. Nu kommer de yttersta topprestationerna att tryckas fram från bägge lagen, och när båda lagen ger absolut 100 % av sin kapacitet brukar det starkaste laget vara det som går vinnande ur striden.



Juventus är ett starkare lag än Inter i varje lagdel, och vi tror att klubben som vanligt lyckas vinna till slut. Vi spelar den raka 2:an till oddset 2.25 gånger pengarna på Bet365.