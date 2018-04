Live stream IFK Göteborg - BK Häcken

Match: IFK Göteborg - BK Häcken, Allsvenskan

Datum & tid: Lördag den 28 april, kl. 16:00

Arena: Gamla Ullevi, Göteborg

Omgång 6 drar igång under fredagskvällen, med en match mellan AIK och Sirius. Dagarna därefter är det dags för derbyn; först ett göteborgsderby under lördagen och sedan Djurgården – Hammarby på söndagen.



IFK Göteborg har inlett säsongen ungefär som väntat, och ligger i mitten av tabellen. Laget har besegrat de förväntade bottenlagen Trelleborg och Dalkurd, men åkt på förluster när de ställts mot svårare motstånd i form av Hammarby, Östersund och AIK.



BK Häcken har, bortsett från en oväntad förlust mot Brommapojkarna, gjort en stark start på Allsvenskan 2018. Laget står på 8 poäng, och återfinns på 6:e plats.



Både IFK Göteborg och Häcken har inför säsongen anställt nya huvudtränare, Poya Asbaghi respektive Andreas Alm, och nu får vi se vem som kommit längst med sitt lagbygge.

Trolig laguppställning, IFK Göteborg

Dahlberg

Starfelt – Calisir – S. Eriksson

Salomonsson – Diskerud – Affane – Nordström

Engvall – Hysén – Ohlsson



Skador: Patrik Karlsson Lagermyr

Avstängningar: -

Trolig laguppställning, Häcken

Abrahamsson

J. Andersson – Wahlström – Lindgren – Arkivuo

Friberg – Irandust – Faltsetas

N. Mohammed – M. El Kabir – Paulinho



Skador: Christoffer Källqvist, Juhani Ojala

Avstängningar: -

Speltips

Det är svårt att sia om vilket lag som vinner detta Göteborgsderby. Häcken är det något bättre laget, men Göteborg har fördel av att spela på hemmaplan.



När vi gräver oss ner i den där hemmaplansfördelen ser vi att den verkar vara mer betydelsefull än man kan ana. Sedan år 1994 har Göteborg hemmaspelat mot Häcken hela 16 gånger. Häcken har vunnit vid blott ett tillfälle – år 2010 då brassen Vinícius Lopes sköt in ett sent segermål för getingarna.



Efter 0-1-förlusten 2010 har IFK Göteborg mött Häcken hemma åtta gånger, vilket slutat i fem segrar och tre oavgjorda.



Man ska inte förbise historiens effekt, och vi tror på Göteborg ikväll. Vi är dock aningen oroliga för ett kryss, och garderar oss genom att spela ”IFK Göteborg, insatsen tillbaka vid oavgjort”. Vinner Göteborg går spelet in, vinner Häcken förloras spelet. Slutar matchen oavgjort får du pengarna tillbaka.



