10 matcher är svårt att få in, men vi kör en chansning! Du kan självklart även välja att enbart rygga enstaka matcher från vårt speltips, genom att följa länken ovan.

Saint-Etienne - PSG

Speltips: PSG vinner matchen

Odds: 1.33

Avspark: Fredag 6 april, 20:45

Tävling: Ligue 1, Frankrike

Stream: Bet365

Zlatan Ibrahimovic har under sin karriär gjort 17 mål mot AS Saint-Etienne, vilket är den klubb han gjort flest mål mot någonsin. Därför är Saint-Etienne nog glada över att slippa honom när lagen möts idag.



De två senaste matcherna mellan Saint-Etienne och PSG har slutat 5-0 respektive 3-0 i PSG:s favör. Edinson Cavani har på dessa matcher gjort totalt 4 mål, och han verkar kunna få in bollen i nät mot Saint-Etienne även han.



Vi tror på bortaseger för PSG, och tippar den raka 2:an till 1.33 gånger pengarna.

Everton - Liverpool

Speltips: Liverpool vinner matchen

Odds: 1.90

Avspark: Lördag 7 april, 13:30

Tävling: Premier League, England

Streama Premier League

Evertons säsong har varit turbulent. Utslagna ur gruppen i Europa League efter bland annat 1-5 mot Atalanta, ojämna resultat i Premier League och tränarbyte.



I FA-cupen slogs Everton ut av just Liverpool, vilket är det som svider kanske mest för ”The Toffees” denna säsong. I Premier League-mötet mot Liverpool i höstas slutade matchen 1-1, och en seger i helgen hade kunnat ge Evertonfansen viss tröst åtminstone över denna sorgliga säsong.



Vi har dock svårt att se att Everton lyckas rå på Liverpool, som är fyllda av självförtroende efter 3-0-segern mot Manchester City. Vi tippar den raka 2:an till oddset 1.90.

Roma - Fiorentina

Speltips: Båda lagen gör mål

Odds: 1.75

Avspark: Lördag 7 april, 18:00

Tävling: Serie A, Italien

Streama Serie A

Fiorentina har haft en svag säsong, och hittas först på plats 9 i Serie A. Klubben har dock en mycket uppåtgående trend, och har vunnit fem raka matcher i Serie A.



Roma kommer samtidigt från en tuff förlust borta mot Barcelona i onsdags, och har dessutom en retur att förbereda sig för redan på tisdag.



Vi tror att Roma kommer få svårt att hålla emot en hel match av Fiorentinaanfall, men vi tror samtidigt att ”Giallorossi” gör minst ett mål framåt. Vi spelar ”BLGM” (båda lagen gör mål) till 1.75 gånger pengarna.

Manchester City - Manchester United

Speltips: Båda lagen gör mål

Odds: 1.75

Avspark: Lördag 7 april, 18:30

Tävling: Premier League, England

Streama fotboll

Manchester City har chans att säkra ligaguldet mot rivalen United. Vinner City denna match får de lyfta pokalen.



Manchester City har en annan tuff match att förbereda sig inför, då de på tisdag ska försöka vända 0-3-underläge mot Liverpool i Champions League-kvartsfinalen. Oavsett om man vinner mot United i helgen eller inte, står det i princip utan tvivel att Premier League-pokalen kommer att gå till City.



Vi känner oss inte helt säkra på att vi kan lita på City i denna match, men däremot tror vi på målchanser – och mål – åt bägge håll. Vi spelar BLGM till oddset 1.70.

Sampdoria - Genoa

Speltips: Sampdoria vinner matchen

Odds: 2.70

Avspark: Lördag 7 april, 20:45

Tävling: Serie A, Italien

Stream: Bet365

Sampdoria möter Genoa, i Italiens derby för denna helg. Även om det inte är några av Italiens allra starkaste lag, så är det alltid ett riktigt laddat derby med mycket känslor när dessa två lag ställs emot varandra.



Sampdoria har gjort en bättre säsong än Genoa i år, och även om man säger att derbymatcher lever sitt eget liv, så tror vi att Sampdoria tar hem segern i denna match. Anfallsparet Quagliarella & Zapata är svårstoppat, och ”La Samp” har visat upp ett riktigt starkt hemmaspel denna säsong.



Lagen delar visserligen hemmaplan, Stadio Luigi Ferraris, så vi ska inte lägga alltför mycket vikt vid att Genoa står som bortalag. Vi tror ändå att Sampdoria vinner och spelar 1:an till 2.70 gånger pengarna.

Arsenal - Southampton

Speltips: Sampdoria vinner matchen

Odds: 2.70

Avspark: Lördag 7 april, 20:45

Tävling: Serie A, Italien

Stream: Bet365

Arsenal har, efter en svag säsong, en mycket positiv formkurva. Laget har fem raka segrar alla tävlingar inräknade, varav två mot AC Milan.



Vi tror att framgångarna kommer att fortsätta för detta nya, pigga Arsenal med Henrikh Mkhitaryan och Pierre-Emerick Aubameyang. Southampton har dessutom sett instabila ut på sistone, och lagets två senaste bortamatcher slutade båda i 3-0-förluster. Detta mot Newcastle respektive West Ham.



Vi spelar den raka 1:an till oddset 1.57 gånger pengarna.

Real Madrid - Atlético Madrid

Speltips: Under 2,5 mål i matchen

Odds: 2.00

Avspark: Söndag 8 april, 16:15

Tävling: La Liga, Spanien

Streama Real Madrid

Real Madrid gav ett stort styrkebesked när man besegrade Juventus med 3-0 på bortaplan i tisdags. På söndag är det dags för en ny, svår match när man möter lokalrivalen Atlético.



Matcherna mellan dessa två lag är ofta tuffa och innehåller få mål. Vi tror på samma historia igen, när ett småtrött Real Madrid med tankarna på Champions League ska möta det ramstarka kollektivet Atlético Madrid.



Vi spelar på under 2,5 mål i matchen till oddset 2 gånger pengarna.

Streama La Liga

Chelsea – West Ham

Speltips: Under 2,5 mål i matchen

Odds: 2.00

Avspark: Söndag 8 april, 16:15

Tävling: La Liga, Spanien

Streama Real Madrid

Chelsea möter West Ham i Premier League, i ännu ett derby i Premier League denna helg. Detta derby är det vi tycker är mest enkelt att tippa för helgen.



Vi tror att topplaget Chelsea får rätt lätt att besegra West Ham, som kämpar för att inte åka ut ur Premier League. West Ham har inte vunnit borta mot Chelsea sedan år 2002, och vi har svårt att se det ske i år när man knappast har något av sina bättre säsonger.



Vi spelar den raka 1:an till oddset 1.28.

Udinese - Lazio

Speltips: Lazio vinner matchen

Odds: 1.83

Avspark: Söndag 8 april, 18:00

Tävling: Serie A, Italien

Stream: Bet365

Udinese möter Lazio i Serie A, i en på förhand riktigt intressant match. Udineses resultat denna säsong är minst sagt häpnadsväckande. Massimo Oddo tog över den underpresterande klubben i november förra året, och lyckades skapa en period av 7 segrar, 3 oavgjorda och 2 förluster på 12 matcher.



Efter den tolfte matchen har det gått 7 matcher och blivit, hör och häpna, 7 förluster för Udinese.



Nu möter man ett formstarkt Lazio, med bara en förlust (den kom mot Juventus) på sina 11 senaste matcher. Vi spelar den raka 2:an till 1.83 gånger insatsen.

Milan - Sassuolo

Speltips: Milan vinner matchen

Odds: 1.45

Avspark: Söndag 8 april, 20:45

Tävling: Serie A, Italien

Stream: Bet365

AC Milan har haft en riktigt bra period under Gennaro Gattuso, även om man har tre förluster under den senaste månaden. Dessa kom dock mot Arsenal och Juventus, inte mot ett lag som Sassuolo.



Här tror vi att Milan gör sitt jobb, och tar hem den ack så viktiga segern i kampen om Champions League-spel.



Vi tippar den raka 1:an till oddset 1.45.



Totalt ger denna kupong med 10 matcher oss oddset 219.63. Självklart väldigt svårt att få in ett spel med detta odds, men vi testar åtminstone med en insats på omkring 10 kronor. Går kupongen in vinner vi i så fall över 2 000 kronor.



Självklart kan ni även välja att rygga enstaka matcher istället.