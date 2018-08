Hammarby IF - Örebro SK: 20/08/2018 19:00

Trolig laguppställning, Hammarby

Wiland

Sandberg – Paulsen – Fällman – Borges

Junior – Bakircioglü

Khalili – Tankovic – Hamad

Djurdjic



Skador: Jeppe Andersen

Avstängningar: -

Trolig laguppställning, Örebro

Jansson

Tranberg – Almebäck – Ring

Björnkvist – Mårtensson – Gerzic – Granlund

Besara – Boye – Rogic



Skador: Arvid Brorsson

Avstängningar: Martin Lorentzon

Hammarby formstarka, Örebro formsvaga

Hammarby IF har efter en period med fyra matcher utan seger kommit tillbaka på rätt bana igen. Nio av nio poäng av nio möjliga inkasserades när man mötte bottenlaget Dalkurd och därefter jumbon Trelleborg i ett dubbelmöte. Allt enligt sin ordning, alltså. Därefter följde Hammarby upp med att kryssa borta mot guldkandidaten IFK Norrköping.



Trots Hammarbys goda form har AIK skaffat sig ett litet försprång i toppen. ”Gnaget” har vunnit sina sex senaste matcher, vilket innebär att de svartgula från att ligga bakom Hammarby har passerat och skaffat sig ett två poäng stort försprång. Pressen ligger alltså på Hammarby att leverera en seger mot ÖSK ikväll.



Om Hammarby och AIK är formstarka kan vi definitivt säga det motsatta om Örebro. Laget har inte vunnit en match sedan i maj och står på hela sju matcher utan seger. Som det ser ut just nu har Örebro bara fyra poäng ner till kvalstrecket, och det är lätt att glömma att laget faktiskt inledde säsongen med fyra segrar och tre oavgjorda.



När lagen möttes under vårsäsongen gick Hammarby segrande ur matchen, efter att sedan Örebro fått en utvisning vänt 0-1-underläge till seger. Förra säsongen vann Hammarby dessutom båda matcherna lagen emellan, och gjorde då totalt 6 mål.



Hammarby saknar Jeppe Andersen till kvällens match, och det är ännu oklart vem som ersätter. Ett alternativ är att sätta Junes Barny på innermittfältet, och ett annat är att flytta upp Mads Fenger. Hammarbyfansen hoppas dock på att lagkaptenen och klubblegendaren Kennedy Bakircioglü får göra sin första allsvenska start för säsongen.

Speltips

Ett formstarkt topplag mot ett bottensvagt mitten/bottenlag. Hammarby har blivit ett lag som vinner matcherna de ska vinna, vilket man inte alls kunde säga om laget för några år sedan. ”Bajen” har radat upp segrar när man mött svaga lag som Sirius, Brommapojkarna, Örebro, Dalkurd och Trelleborg.



Örebro inledde visserligen säsongen starkt, men resultaten har blivit sämre och sämre och laget är inne i en djup formsvacka. I senaste matchen förlorade man mot bottenlaget Brommapojkarna.



Vi tror att Hammarby kommer att ta en relativt enkel seger, och detta med minst två mål. Vi spelar därför Hammarby -1.5 i asian handicap (Hammarby att vinna med minst två mål) till oddset 2.10 gånger pengarna på Bet365.