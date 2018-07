Speltips: Frankrike vinner under ordinarie tid

Vi tror att Frankrike vinner VM, och detta genom en seger redan under ordinarie tid.

Trolig laguppställning, Frankrike

Lloris

Pavard – Varane – Umtiti – Hernández

Kanté – Pogba

Mbappé – Griezmann – Matuidi

Giroud



Skador: Blaise Matuidi (tveksam), Djibril Sidibé (tveksam)

Avstängningar: -

Trolig laguppställning, Kroatien

Subasic

Vrsaljko – Lovren – Vida – Strinic

Brozovic – Rakitic

Rebic – Modric – Perisic

Mandzukic



Skador: Ivan Strinic (tveksam), Mario Mandzukic (tveksam)

Avstängnignar:

Speltips

Kroatien lyckades visserligen vinna mot England trots att man rimligtvis borde varit mer slitna än sina motståndare, men nu är det väl ändå dags att speltiden tar ut sin rätt? Istället för att som Frankrike ha spelat 3 x 90 minuter i slutspelet, har Kroatien tvingats till att spela 3 x 120 minuter.



Om vi låter oss bortse från skillnaden i matchminuter, tror vi ändå mer på Frankrike i denna match. Laget har större spelarkvalitet överlag, och det faktum att de vunnit alla sina slutspelsmatcher under ordinarie tid medan Kroatien kryssat under ordinarie tid säger oss också någonting.



Frankrike har dessutom ställts mot bättre motstånd i form av Argentina, Uruguay och Belgien medan Kroatien mött Danmark, Ryssland och England.



Vi tror på Frankrike här, och spelar den raka 1:an till 1.92 gånger pengarna på Unibet. Unibet erbjuder 200 procent i insättningsbonus på insätningar upp till 1 000 kr. Sätter du in 1 000 kr får du alltså 3 000 kr att spela för.

Tips: Frankrike vinner under ordinarie tid

Odds: 1.92, Bet365

Deschamps kan bli tredje person att vinna VM som spelare och förbundskapten

Frankrike kom till VM som en av favoriterna att gå långt. Förbundskapten Didier Deschamps har satt vid rodret i sex år nu, och har haft sin tid att bygga ett guldlag av alla kvalitetsspelare i landet.



Det franska fotbollsförbundet verkar ha försökt jobba på kontinuitet i form av att behålla samma förbundskapten i så pass lång tid, men Deschamps har inte varit inne på samma spår. Jämfört med truppen i EM 2016 har Deschamps bytt ut hela 14 av 23 spelare (!).



Spelarruljangsen verkar dock ha fallit väl ut, för nu är Frankrike framme i sin första VM-final sedan 2006. Då slutade det med att Zinedine Zidane skallade Marco Materazzi och att Fabio Grosso sköt guldet till Italien.



Didier Deschamps var lagkapten i det franska landslag som vann VM 1998, och vinner Frankrike VM-guld nu blir Deschamps den tredje personen att ha vunnit VM både som spelare och som förbundskapten. Mário Zagallo och Franz Beckenbauer är de två som uträttat bedriften hittills.



Frankrikes guld 1998 är landets enda i historien.

Kroatien fick energi av engelsmännens ”respektlöshet”

Kroatien, landet med blott 4,2 miljoner invånare, är i VM-final för första gången genom tiderna. Man har tagit sig dit efter att ha fått se sina samtliga tre utslagsmatcher gå till förlängning. Straffvinster mot Danmark och Ryssland följdes upp av ett Mandzukic-mål under förlängningen mot England i semifinalen.



Inför Kroatiens match mot England var det mycket prat från engelskt håll om att kroaterna skulle komma trötta till semifinalen, sedan lagets två 120-minutersmatcher innan. Luka Modric sa efter matchen att snacket gav dem tändvätska.



– Engelsmännen var respektlösa. Man ska alltid ska respektera andra lag och motståndare. De borde ha uppträtt med mer respekt. De borde vara mer ödmjuka och hållit sig jordnära istället för att bete sig så.



– Folk har snackat... Engelska journalister, experter på TV. De underskattade oss och det var en enorm tabbe. Alla de här orden tog vi till oss, vi läste dem och tänkte: "Okej, i dag ska vi se vilka som blir slitna".



– Såklart att det gav oss motivation. Såklart att vi blir motiverade när vi hör att det snackas så mycket i engelska medier. Det är dumma saker. Det motiverar oss ännu mer. De hade fel. Det här laget har en otrolig karaktär och det visade vi igen idag.