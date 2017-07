FK Vardar – Malmö FF: Speltips på Champions League

Malmö har varit målfarliga under hela säsongen och lär åtminstone få in en balja. Vi tror även att FK Vardar får in ett kontringsmål.

Det är en viktig match ikväll i kvalet till Champions League mellan FK Vardar – Malmö FF. Den första matchen slutade 1-1 i en match där Malmö hade ett kraftig övertag i flera perioder. Vardar lyckades dock hålla tätt bakåt samtidigt som man fick in ett otroligt viktigt mål.

Inför matchen ikväll är det inga stora frågetecken kring statusen på Malmös trupp, frågetecknet är dock om Malmö har det som krävs att vinna en så pass viktig match på bortaplan. Det handlar givetvis inte bara om hur Malmö kommer att prestera. Hur står sig FK Vardar på hemmaplan med pressen från supportar att de ska ta sig vidare i Champions League?

Matchstart: 18 juli kl 18.00

18 juli kl 18.00 Arena: Stadion Mladost

Stadion Mladost Visas på: Läs vår guide hur du följer FK Vardar – Malmö FF via live stream

Betting & odds och live stream på FK Vardar – Malmö FF

Precis som i första matchen är det Malmö som har ett betydligt lägre odds än sin motståndare. Även om Vardar har hemmaplan är det inte, enligt spelbolagen, särskilt stora favoriter. Oddset på Malmö ligger på 1.72 och oddset på Vardar är 4.75. När man spelare är det bra att jämföra odds på olika sidor för att på så sätt hitta de som erbjuder bäst odds.

En match kan det sämre laget vinna men när de möts över två matcher brukar det jämna ut sig. Malmö ska vara det bättre laget och det vill de att drömmen lever vidare är det dags att bevisa det också. Att lägga ett spel på att Malmö vinner känns inte riktigt rimligt med tanke på det låga oddset. Vi har valt att spela på bet365 idag med tanke på att de alltid erbjuder stor variation på sportsbetting. Det är även möjligt att stänga spel hos bet365. Men mer om det i vårt speltips längre ner.

Matchen går givetvis att följa live. Du ser FK Vardar – Malmö FF via live stream, det är enkelt att komma igång och streamen håller såklart hög kvalitet. Detta är en perfekt match att se via live stream. Den kommer att innehålla bra fotboll, dramatik och en otrolig spänning. Har du ingen möjlighet att följa matchen via live stream går det utmärkt att följa resultatet via livescore på fotboll.

Speltips på Champions League matchen

Malmö kommer ledas av lagkaptenen Markus Rosenberg, om han nu kommer till spel. Även om mycket pekar på att han nu gör det är det inte självklart. Någon som dock är självklar är Jo Inge Berget som visat stor form och kommer vara en av de stora nycklarna för Malmö. Med tanke på att de gör mycket mål och väldigt sällan avslutar matcher mållösa gäller det att han sätter sina chanser.

Vi på sportal tror på en liknande matchbild där Malmö har ett stort bollinnehav. FK Vardar kommer få slita hårt för att orka gå på farliga kontringar. Något som kommer bli slitsamt desto längre matchen går. Får dessutom Malmö in ett tidigt mål kan uppförsbacken och frustrationen knäcka FK Vardar.

Vårt speltips: Båda lagen gör mål

Båda lagen gör mål Odds: 2.00

2.00 Spelbolag: bet365

Att Malmö kommer göra minst ett mål tror jag de allra flesta håller med om. Frågan är om Vardar orka få dit en balja? Vi tror att ett av alla kontringsförsök med deras två vassa brassar kan leda till några farliga chanser. Om det sedan blir 1-1 och det krävs förlängning för ett avgörande återstår helt enkelt att se.