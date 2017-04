Dortmund – AS Monaco: Tips på betting i Champions League

Som medlem inne hos Unibet så kommer du enkelt kunna hitta mer om detta erbjudande. Det kan helt klart vara värt att anävnda dig av denna kampanj om du känner dig intresserad av att spela gratis och riskfritt på odds inne hos Unibet. Det är en av de sidor som har högst odds online under Champions League.

Oddsen ligger just nu som en stor fördel för att Borussia Dortmund ska vinna matchen. Vilket vi inte blir särsklit förvånade över. Det är nog inte bara vi som tycker att det lutar mot en tysk seger i Champions League ikväll.

Utöver fördelen av hemmaplan så tycker vi även att de har fördelen av spelartruppen. Vi hittar nämligen flera stora, och kända fotbollsprofiler i Borussia Dortmund. Det gör vi självklart även hos AS Monaco som idag räknas till en av världens rikaste fotbollslag eller klubb .

Den första, och kanske största anledningen till varför vi håller tummarna på Dortmund är att de har fördelen av hemmaplan. Det är inte många lag som trivs att spela på arenan där den gula muren alltid finns. Vi syftar naturligtvis på de fans som alltid ställer upp att finnas på matchen. Inte minst under tiden som Dortmund spelar i Champions League.

Precis detta kan vi hjälpa dig med. Här kommer vi att ge dig vårt tips på matchen, och vilket av lagen Dortmund eller AS Monaco som vi tror kommer ta kommandot i denna matchserie.

Äntligen är det dags för Champions League, och vi har massor av bettingtips, odds bonusar och mycket annat att använda oss av. Perfekt att anävnda på matchen mellan Borussia Dortmund – AS Monaco.

Borussia Dortmund - AS Monaco: 2017.04.11 08.45

Dortmund är klara favoriter för oss under första matchen mot AS Monaco

