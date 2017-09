Dagens speltips: VM-kval i Europa & Sydamerika (5/9)

Likt som många andra dagar när vi har matcher i VM-kval framför oss, så kommer vi ge oss på ett speltips. Detta för att kunna vinna pengar samtidiigt som stora fotbollsmatcher pågår.

I vår spelkupong denna gång så kommer vi att plocka med matcher från VM-kval i Europa och Sydamerika. Alla matcher kommer att spelas ikväll, och vi hoppas att vi sent i natt kommer ha en vinst utbetalat på vårt spelkonto.

Läs gärna om vilka matcher som vi kommer att tippa, samt vilka odds som vi får ut när vi lägger till matcherna i samma speltips.

Kvällens matcher

I vår samling av matcher så kommer vi nästan enbart ta med landslag som spelar VM-kval just nu. Faktum är att det inte finns många andra matcher att spela på idag.

Vi har dock hittat en match i Superettan som vi valt att plocka med i vårt speltips. Detta för att krydda till oddsen lite extra.

Nedanför så hittar du alla de matcher som vi kommer att tippa på, samt vilket slutresultat som vi tror. Vi kommer endast spela på 1X2. Detta för att ge dig som läsare enklare att rygga vårt speltips inför kvällens matcher.

Turkiet – Kroatien (2)

Kosovo – Finland (2)

Irland – Serbien (1)

Colombia – Brasilien (2)

Helsingborgs IF – Dalkurd (1)

Totalt odds = 88,37

Oddssida: bet365

Som du ser så är det inga säkra matcher som vi valt att ta med i vår tipskupong idag. Dagens speltips kommer därför vara ganska riskabelt.

Riskabelt spletips innebär inte bara att det är ganska små chanser att vinna. Det innebär även att det finns stora vinst att hämta om speltipset stämmer överrens med verkligheten.

Vi tycker om att bland säkra speltips med mer riskabla. Det finns en stor spänning i att dra upp oddsen rejält innan fotbollsmatcher runt om i världen ska spelas.

Det är inne hos bet365 som vi valt att lämna in vår tipskupong hos. Det är just nu den sida med bäst odds inför de matcher som vi vill följa under kvällen.

Bet365 har även den stora fördelen att de erbjuder alla sina aktiva spelare gratis live streams. Där kan du ta för dig av de matcher som spelsajten valt att sända live.

Se alla matcher live!

Vi på Sportal är en sida som du kan använda dels för att få speltips inom fotboll och hockey. Vi är även en sida som hela tiden uppdaterar dig kring vart du kan sända matcherna.

Det innebär att vi med glädje delar med oss av våra knep för att streama matcherna som vi även spelar odds på.

Nedanför kan du hitta hjälp för att streama kvällens matcher.

Vi tror och hoppas att vår information här kan hjälpa dig inför dagens program med fotbollmatcher. Vi rekommenderar dig helt klart att rygga vårt speltips inne hos bet365.