Vi tror att Juventus slår Lazio med 1-0 eller 2-0, och spelar därför Juventus & under 2.5 mål.



Det senaste speltipset, en dubbel med Sevilla och Milan till oddset 4.52, gick in. Nu gör vi ett nytt försök, och det gör vi genom att titta på vad lördagen har att erbjuda.



Under lördagen finner vi två riktigt stora matcher i italienska Serie A, då fyra av topp 5-lagen spelar. Matchen på Stadio Olimpico klockan 18:00 väljer vi att spänna ögonen i.

SS Lazio – Juventus FC

Matchstart: Den 3/3, kl. 18:00

Tävling: Italienska Serie A

Speltips: Juventus vinner & under 2,5 mål i matchen

Odds: 4.33

Lazio mot Juventus på Stadio Olimpico

Lazio ska ta emot Juventus i italienska Serie A under lördagskvällen, och då tror vi att de ljusblåa drar det kortare strået. Bägge lagen kommer från spel i Italienska Cupen under onsdagen, och det kan vara lite trötta ben under lördagskvällen. Lazio tvingades dessutom till att spela förlängning, som man dessutom förlorade, och bör därför vara ännu lite tröttare.



I toppen av Serie A finner vi Napoli, med tio raka vinster. Juventus jagar bakom och om Napoli behåller sin form så har Den gamla damen inte råd med några poängtapp.

Tröttkört Lazio

På de senaste 2 veckorna har Lazio spelat hela 5 matcher, och efter förlängningen mot Milan i veckan, där man dessutom till sist förlorade på straffar, tror vi att det är ett slitet Lazio i helgen.



Under samma 2-veckorsperiod har Juventus spelat endast 2 matcher, och vi tror att Juventus vila och lagets kollektiva styrka kommer att fälla avgörandet på lördag. "Juve" vinner.



Vi ska inte heller glömma att Juventus har en tuff bortamatch i Champions League mot Tottenham på onsdag. Därför tror vi att Juventus kommer att vara rätt nöjda med en ledning med 1-0 eller 2-0 mot Lazio, för att därefter försöka dra ner tempot och få tiden att gå. Någonting italienska lag och inte minst Juventus är experter på.



Med dessa saker i åtanke spelar vi "Juventus att vinna & under 2,5 mål i matchen", på Bet365. Spelet går med andra ord in om Juventus vinner med 1-0 eller med 2-0. Oddset är 4.33 gånger pengarna.

Trolig laguppställning, Lazio

Strakosha

Wallace – De Vrij – Radu

Basta – Parolo – L. Leiva – Lulic

L. Alberto – Milinkovic-Savic

Immobile



Skador: Federico Marchetti, Davide Di Gennaro (tveksam)

Avstängningar: Adam Marusic

Trolig laguppställning, Juventus

Buffon

Lichtsteiner – Benatia – Chiellini – A. Sandro

Khedira – Pjanic – Matuidi

Dybala – Higuain – Mandzukic



Skador: Federico Bernardeschi, Juan Cuadrado, Mattia De Sciglio

Avstängningar: -

Stream

För att streama matchen är allt du behöver göra att skaffa ett konto på Bet365, och sedan sätta in minst 50 kronor på detta konto. Då får du tillgång till sändningar av alla matcher från Serie A, och även från La Liga, Ligue 1 och Bundesliga med mera. Dessutom erbjuder Bet365 streaming till flertalet andra sporter, så som tennis och handboll.



Avsparkstid: 18:00, lördag 3 mars