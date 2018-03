Idag har Brynäs och Linköping chans på revansch, då det är dags för de andra mötena av sju. Nu är det dags för förra matchens förlorare att ha hemmaplansfördel, och kanske kan något av lagen vända på steken?



Matcherna mellan Brynäs IF och Växjö Lakers samt Linköping HC och Djurgårdens IF har bägge matchstart 19:00. Här ger vi er våra bästa speltips till matcherna. Det går även att streama SHL online, för att öka spänningen för er som tippat.

Brynäs IF mot Växjö Lakers

Matchstart: 19:00

Tävling: SHL, ishockey

Speltips: Växjö vinner matchen (ordinarie tid eller efter förlängning/straffar)

Odds: 1.47, Bet365

Växjö krossade allt och alla i seriespelet, och vann en överlägsen serieseger. Klubben tog hela 116 poäng, att jämföra med 2:an Djurgården på 95.



År 2015 nådde Växjö SM-final, där man slog Skellefteå AIK och blev svenska mästare i ishockey. Vi tror att man har god chans att upprepa bedriften, och skulle det inte bli så; då är inte Brynäs laget som kommer att sätta stopp.



Trots Brynäs fördel av hemmaplan, tror vi att klubben får det svårt ikväll. Vi lägger våra slantar på att Växjö vinner matchen (under ordinarie matchtid ELLER efter förlängning/straffar), till oddset 1.47 gånger pengarna, på Bet365.

Linköping HC mot Djurgårdens IF

Matchstart: 19:00

Tävling: SHL, ishockey

Speltips: Djurgården vinner matchen (ordinarie tid eller efter förlängning/straffar)

Odds: 1.90, Bet365

En på förhand jämnare match än Brynäs mot Växjö, särskilt med tanke på att det något svagare laget – Linköping – har fördel av hemmaplan ikväll.



Tittar vi på oddsen är det närmast 50-50; spelbolagen har placerat samma odds på respektive lag att gå segrande ur matchen. Tittar vi på oddset för matchens utgång under ordinarie tid, är oddset aningen lägre på Djurgården. Vi skulle ändå säga att skillnaden mellan dessa lag är större än så.



Djurgården kom trots allt på 2:a plats i tabellen, medan Linköping gick att finna först på plats 9 av 14 lag. Och i det första kvartsfinalmötet mellan dessa lag gick Djurgården segrande ur isen med siffrorna 6-1.



Med det psykologiska övertaget en femmålsseger ger, tror vi att DIF tar med sig flytet in i nästa match. Vi spelar Djurgården att gå vinnande ur matchen (under ordinarie matchtid ELLER efter förlängning/straffar) till oddset 1.90 på Bet365.



Kombinerat i en dubbel, ger de båda spelen oss oddset 2.80 gånger pengarna.