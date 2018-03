I dagens tipskupong riktar vi blickarna mot Sverige, England och Spanien. Vi ger er våra bästa spel på Djurgården – Häcken, Stoke – Manchester City och Deportivo Alavés – Real Betis.

Djurgården – Häcken

Avspark: 19:00

Tävling: Svenska Cupen

Plats: Tele2 Arena

Speltips: Under 2,5 mål i matchen

I Stockholm spelas under kvällen en kvartsfinal i Svenska Cupen. Lagen som gör upp är Djurgårdens IF och BK Häcken.



Denna match är av mycket hög vikt, och vi tror att vi kommer att få se två lag som inleder försiktigt och känner av varandra. En semifinalplats står på spel, och här vill man inte göra onödiga och kostsamma misstag. Dessutom spelas denna match så pass tidigt på säsongen att inget av lagen är i toppform spelmässigt.



Utöver ovan nämnt ska vi komma ihåg att Djurgården saknar en pålitlig målskytt och poängspelare. Gustav Engvall, Magnus Eriksson, Othman El Kabir och Kim Källström har alla lämnat, medan försvaret är detsamma som ifjol.



BK Häcken släppte endast in 1 mål i gruppspelet, och även om de gjorde 7 mål framåt ska man ha i åtanke att de ställdes mot aningen mediokra motståndare i form av Värnamo och Norrby. Därutöver Sundsvall, som man spelade 1-1 mot.



Vi ser spelvärde i under 2,5 mål, och tar med spelet i vår kupong. Oddset 2.10 finner ni på Bet365.

Stoke – Manchester City

Avspark: 21:00

Tävling: Premier League

Plats: Bet365 Stadium

Speltips: Manchester City att leda i halvtid och att vinna i full tid

Manchester City ångar på den här säsongen, men kan de göra det en kall och regnig kväll i Stoke? Vi tror det.



Stoke är knappast Premier Leagues formstarkaste lag, och har fem raka matcher utan vinst i PL. När ”The Blues” reste till Stoke förra säsongen ledde man med 2-0 i halvtid och vann till slut med 4-1. Idag är man ett ännu starkare lag, och vi väljer att spela på ”Manchester City att leda i halvtid och att vinna i full tid” till 1.66 gånger pengarna.

Deportivo Alavés – Real Betis

Avspark: 21:00

Tävling: La Liga

Plats: Estadio Mendizorrotza

Speltips: Deportivo Alavés vinner matchen

Deportivo Alavés tar emot Real Betis på Estadio Mendizorrotza ikväll klockan 21:00. Alavés må ligga på 16:e plats, men lagets hemmafacit på sistone är av betydligt högre standard än så.



På sina tio senaste hemmamatcher har Alavés nio vinster, en oavgjord och noll förluster. Ett makalöst bra facit.



Real Betis har varit svajiga på sistone, och är inte riktigt att lita på. Laget ligger på 10:e plats i La Liga, och är svagare borta än hemma.



Vi spelar en rak 1:a i denna match, till oddset 2.10.



Med denna kupong får vi 2.10 gånger 1.66 gånger 2.10 = totalt 7.32 gånger pengarna.