Speltips: Skellefteå vinner under ordinarie tid eller efter förlänging/straffar.

Vi tror att Skellefteå gör sitt jobb, och att de vinner under ordinarie tid eller efter förlänging/straffar.



Det första semifinalmötet mellan Skellefteå AIK och Djurgården spelades i Stockholm, och det blev en riktigt bra match.



Djurgården ledde med 2-0 efter första perioden, men Skellefteå reste sig och när den tredje perioden gick mot sitt slut ledde bortalaget med 2-3. Djurgården kvitterade dock sent, och matchen fick gå till förlängning.



Tio minuter in i förlängningen lyckades Skellefteå få in ett mål, och vann således matchen.



– Jag tycker att alla som har klubbmärket på sig ska ta ansvar, bära och hjälpa laget framåt. Om det är vi som gör grovjobbet idag är det en annan kedja nästa gång, sade en av matchens frontfigurer Pär Lindholm efteråt.



Många kommer att vilja följa när semifinal 2 startar, och här kan ni läsa om hur ni gör för att streama Skellefteå AIK - Djurgården.

Lag: Skellefteå AIK - Djurgården, Skellefteå Kraft Arena

Tävling: Semifinal 2 av 7 i SHL, ishockey

Matchstart: 19:30, 5 april

Speltips: Skellefteå AIK vinner under ordinarie tid ELLER efter förlängning/straffar

Odds: 1.67, Bet365

Joakim Lindström tillbaka

Inför den andra semifinalen, som spelas i Skellefteå, är SAIK:s stjärna Joakim Lindström tillbaka. Lindström lär gå rakt in i förstakedjan, och är en stor förstärkning för laget.



Förlusten för Djurgården i match 1 kommer att lägga stor press på laget och spelarna. Skellefteåspelarna får givetvis press på sig även dem, men trycket blir snarare ett stöd för SAIK då de spelar på hemmaplan. Dessutom har Skellefteå gott om rutin från slutspel de senaste åren.



Vi tror att Skellefteå AIK gör jobbet hemma på Skellefteå Kraft Arena. Men Djurgården är en stark motståndare, och vi vågar oss inte på några spel som endast sträcker sig över ordinarie matchtid.



Därför spelar vi SAIK att vinna matchen, under ordinarie tid ELLER efter förlängning/straffar. Detta till oddset 1.67 gånger pengarna på Bet365.