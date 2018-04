Växjö Lakers – Malmö Redhawks

Semifinal 2 av 7

Guldfavoriten Växjö Lakers besegrade Malmö Redhawks i det första mötet laget emellan, efter att Växjö ledde med 2-0 redan efter den första perioden.



Malmö lyckades hämta upp underläget och kvitterade i mitten av tredje perioden, men innan matchen var slut fick Växjö in ett 3-2-mål, vilket också blev matchens slutresultat.



Än återstår dock 6 matcher innan något av lagen kvalificerat sig till final, och ikväll kommer Malmö att försöka ta tillvara på hemmaplansfördelen och kvittera i denna matchserie.



Vi tror dock inte att de lyckas. Växjö har visat upp en enorm jämnhet över hela säsongen, och övertygade även i kvartsfinalerna mot Brynäs. Vi tror att Växjö fortsätter på samma bana, och spelar Växjö Lakers att vinna matchen (under ordinarie tid eller efter förlängning/straffar) till 1.67 gånger pengarna.

Timrå IK – Karlskrona HK

Direktkval till SHL match 6 av 7

I skuggan av SHL:s semifinaler spelas även direktkval till SHL. Timrå har legat under med 1-3 i matcher och varit nära att gå miste om sin chans till uppflyttning till SHL, men efter bortasegern i förrgår ligger man nu endast under med 2-3 i matcher, och har således chans att kvittera i hemmamatchen idag.



Karlskrona, som kämpar för att behålla sin plats i SHL, verkar nästan vara på väg att sjabbla bort SHL-platsen. Med en 3-1-ledning i matcher var tanken att laget skulle göra slut på det hela i hemmamötet senast, men icke. Nu är det plötsligt kamp igen, och pressen kommer att vara stor på Karlskronas spelare ikväll.



I grundserien visade Timrå alltid upp ett starkt hemmaspel, och vi tror att man kommer att fortsätta på den inslagna vägen. Laget har fått energi av vinsten senast, och på NHK Arena lyfter publiken laget ännu några höjder.



Vi spelar Timrå att vinna ikväll, under ordinarie tid eller efter förlängning/straffar, till oddset 1.90 gånger pengarna på Bet365.



Tillsammans, i en dubbel, ger de båda spelen oss oddset 3.17.