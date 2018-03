Precis som vi förutspådde, utjämnade Frölunda till 1-1 i matcher, när de trots bortaplan besegrade Malmö Redhawks under gårdagen.



Vi rekommenderade även spelet under 5.0 mål i matchen mellan Skellefteå och Färjestad. I och med att den matchen kom att innehålla just 5 mål, fick man insatsen tillbaka på det spelet.



Idag är en ny dag för betting, och nedan ger vi er våra tips till kvällens matcher mellan Växjö Lakers och Brynäs IF samt Djurgårdens IF och Linköping HC. Det står 1-1 i bägge kvartsfinaler, och vi väntar oss två spännande matcher. Det låter med andra ord bli roligt att streama ishockey från SHL denna kväll.

Växjö – Brynäs, match 3

Matchstart: 19:00

Tävling: Kvartsfinal 3 av 7 i SHL, ishockey

Speltips: Växjö -1.5 (Växjö vinner matchen med minst två måls marginal)

Odds: 1.85, Bet365

Brynäs vann något överraskande senaste matchen med Växjö, när man hemmabesegrade Lakers med 4-3. Växjö är dock ett betydligt starkare lag än Brynäs, och idag tror vi att man visar vart skåpet ska stå.



Växjö hamnade på förstaplats i seriespelet – en överlägsen förstaplats dessutom – medan Brynäs kom på plats 10. Brynäs är således, att döma av tabellen, det sämsta laget av de som nått slutspel, medan Växjö är det bästa.



Med tanke på hemmaplansfördelen för Växjö ska detta bara kunna sluta på ett sätt. Vi tror att Växjö vinner under ordinarie tid, med minst två mål, och spelar därför på ”Växjö Lakers -1.5” till oddset 1.85 på Bet365.

Djurgården – Linköping

Matchstart: 19:00

Tävling: Kvartsfinal 3 av 7 i SHL, ishockey

Speltips: Djurgården vinner matchen (ordinarie tid eller efter förlängning/straffar)

Odds: 1.52, Bet365

Djurgården gjorde en starkare serieinsats än Linköping, och hamnade på plats 2 medan Linköping kom på plats 9.



Det är alltså en relativt stor skillnad mellan dessa lag, vilket även Djurgården visade sist man spelade hemma mot Linköping, då DIF vann med hela 6-1.



När lagen möttes därefter, i Linköping, tog LHC hem segern med 3-2 efter övertid. 1-1 i matcher nu alltså, och Djurgården kommer att behöva göra sitt yttersta för att vinna när man nu återigen spelar på hemmaplan.



Vi tror att Djurgården lyckas med det, och spelar ”Djurgården att vinna matchen, under ordinarie tid ELLER efter förlängning/straffar” till oddset 1.52 hos Bet365.



I en dubbel ger de båda spelen oss oddset 2.81.