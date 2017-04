Atletico Madrid – Leicester: Tips på odds i Champions League

Vi kommer inte spela med speciellt stor insats på kvällens match, utan istället så kommer vi låta oddset göra jobbet med att dela ut en stor vinst om vårt resultat går in.

På matchen så kommer du att att ha riktigt bra odds på att Leicester ska gå ut och vinna matchen. Just nu har vi 13.00 som bästa odds på att Leicester kommer att vinna. Detta odds är självklart riskabelt att spela på, men kanske är det värt en chansning?

Under denna vecka så handlar det mycket om Champions League. I detta speltips så kommer vi att tippa ett av lagen Atletico Madrid eller Leicester som vinnare. Tror du att vi spelar på rättt vinnare, och där med vinner pengar på betting?

