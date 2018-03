Vi tror att Arsenal tar hem segern mot Milan under torsdagskvällen, och spelar en rak 1:a.



Milan hade hållit nollan sina sex föregående matcher, lika många hållna nollor som Arsenal hållit på hela säsongen. Arsenal hade fyra raka förluster, och på bortaplan hade man förlorat fem av sina sex senaste matcher. Den bortamatchen man vann av dessa, var mot lilla Östersund.



Frågan var alltså vad ett knäckt Arsenal, med en ifrågasatt tränare och kritiserade spelare, skulle kunna uträtta på mäktiga San Siro?

Arsenal var starkast

Men matcher spelas inte på papper. När domaren väl blåst i pipan hade vi 90 minuter framför oss, och elva man mot elva som inte sprang runt och tänkte på förutsättningar eller dagsform. Det var Arsenals spelare som inledde bäst.



Redan efter 15 minuter hände det saker, sedan en felpass från Davide Calabria ledde till att en möjlighet dök upp för Henkrikh Mkhitaryan. ”Micki” vände upp inne i straffområdet, och avlossade ett skott som gick via Leonardo Bonucci och in i mål. Arsenal hade fått in det ack så viktiga bortamålet.



Precis när halvtidspausen skulle ta vid, och Milan-tränaren Gennaro Gattuso var på väg att få en chans att skälla ut och få ordning på sitt lag, rasslade det till igen i nätet bakom Gianluigi Donnarumma. Ett fint Arsenalanfall avslutades med en perfekt genomskärare från Mesut Özil, som nådde lagkamraten Aaron Ramsey ensam med målvakten. Ramsey drog en skottfint, rundade "Gigio" och satte Arsenals andra mål för kvällen.



I andra halvleken blev det inga mål, och matchen slutade 0-2. Ett styrkebesked från Arsenal, och en oerhört viktig seger.



På torsdag kväll är det dags för returen att ta vid, på Emirates Stadium. Här ger vi er troliga startelvor till matchen.

Har du ej möjlighet att se matchen på plats? Läs om hur du gör för att titta på Arsenal - Milan i Europa League

Trolig laguppställning, Arsenal

Ospina

Bellerín – Holding – Koscielny – Monreal

Ramsey – Xhaka

Mkhitaryan – Wilshere – Özil

Welbeck



Skador: Santi Cazorla, Alexandre Lacazette, Nacho Monreal (tveksam), Shkodran Mustafi (tveksam), Héctor Bellerín (tveksam)

Avstängningar: Pierre-Emerick Aubameyang (cup-tied efter att ha representerat Dortmund i Europa tidigare denna säsong)

Riskerar avstängning: -

Trolig laguppställning, Milan

Donnarumma

Calabria – Bonucci – Romagnoli – Rodríguez

Kessié – Biglia – Bonaventura

Suso – Cutrone – Calhanoglu



Skador: Andrea Conti, Ignazio Abate

Avstängningar: -

Riskerar avstängning: Mateo Musacchio

Speltips

Arsenal verkar ha vaknat ur sin koma. Laget satte stopp på en dyster svit genom att bortabesegra Milan förra veckan, och följde upp med en utklassa Watford i helgen. Det verkar som att laget äntligen kommit i form, och efter en knackig period spelar Arsenal verkligen vacker och vägvinnande fotboll igen.



Med tanke på att Arsenal lyckades slå Milan på San Siro, tror vi att de kan bärga en seger även hemma i London, på Emirates Stadium. Visst är Arsenal vidare även på ett kryss eller en uddamålsförlust, men laget har hamnat i ett bra flyt och kommer att gå för seger med hemmafansen i ryggen. Milan är dessutom tvingade att spela offensivt, vilket kommer att öppna ytor för Arsenals spelskickliga lag.



Vi spelar den raka 1:an till oddset 2.00 hos Bet365.



Avsparkstid: 21:05, torsdag 15 mars