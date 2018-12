Match: Besiktas - Malmö FF, Europa League, Grupp I

Datum & tid: Torsdag 13 december, 18:55

Arena: Vodafone Stadyumu, Istanbul

Stream: Eurosport Player

Trolig laguppställning, Besiktas

Karius

Gönül - Uysal - Vida - Adriano

Medel - Özyakup

Quaresma - Ljajic - Pektemek

Love

Skador: Caner Erkin, Pepe, Ryan Babel, Enzo Roco, Jermain Lens (tveksam), Dorukhan Toköz (tveksam)

Avstängningar: Tolgay Arslan, Atiba Hutchinson, Güven Yalcin

Trolig laguppställning, Malmö FF

Dahlin

Bengtsson - Nielsen - Safari

Vindheim - Christiansen - Lewicki - Bachirou - Rieks

Antonsson - Rosenberg

Skador: -

Avstängningar: -

Allt hänger på denna matchen

Vi vet, och spelarna vet premisserna, Malmö FF måste vinna mot Besiktas i Istanbul för att ta sig vidare i Europa League. Pressen är stor på malmöiterna inför denna match, även om turkarna är de som är favoriter. Även om de vann på deras hemmaplan i Malmö är detta en annan utmaning de står inför idag. Besiktas står mellan dem och vidare avancemang. Om både normännen och Malmö FF vinner sina matcher är det de som går vidare från gruppen. En oerhörd jämn grupp ända till slutet alltså. En utmaning de ser fram emot att ta sig an ikväll.

Hemmalaget Besiktas kommer till kvällens match med en aning bra försmak i munnen, trots deras förlust på bortaplan i senaste mötet. Laget har inte förlorat på deras fyra senaste matcher (tre vinster och en oavgjord) och vände underläge mot Sarpsborg i senaste EL-matchen till vinst med 2-3. Laget ligger på en andraplats i Grupp I med sju poäng och med kvällens motståndare strax därefter. Om detta ger Besiktas styrka i denna match får de uppvisa. Vid poäng ikväll går laget troligtvis vidare, men inget är klart än på grund av denna jämna grupp. Flera hinder har uppdagads inför denna ödesmatch. Besiktas har den senaste tiden fått skador på några av deras absolut nyckelspelare, ett orosmoment självfallet för laget.

Malmö FF flyger till Istanbul med en känsla av hopp och "allt att vinna"-mentalitet. Laget har visat en oerhörd fin form i höst under Rösler och har inte förlorat på deras senaste 12 matcher. Allt hänger på denna match om de ska gå vidare till slutspel i Europa League eller inte. Något de självklart strävar efter att göra. Just nu ligger svenskarna på en tredjeplats i gruppen med sex poäng, en poäng under Besiktas, med en match kvar att spela.

Speltips & odds: Besiktas - Malmö FF

Hemmalaget har visat en uppåtgående form trots sina skador under de senaste matcherna. Dock är de ostabila och flera spelare av hög kvalité saknas i dagens möte mot Malmö FF.

Trots fördel med hemmaplan för turkarna tror vi på en jämn batalj som kommer att sluta i ett oavgjort resultat. En match som kommer att vara spännande till den absoluta sista sekunden av matchen. Bortalaget kommer att ösa på framåt och skapa chanser då de måste vinna matchen för att ta en plats i slutspelet till Europa League, medan Besiktas kommer att försöka straffa dem.

Ett oavgjort resultat är något som vi tror på och som du kan lägga på Bet365 med 3.80 gånger pengarna.