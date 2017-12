När Kim Källström intervjuades i samband med Djurgårdens sista match i år, fick han frågan om framtiden och gav ett oklart svar. – Det är kul att spela fotboll, sade Kim Källström då. Vi får ta det därifrån. Kroppen känns bra, men det är ingenting jag tänker på just nu. Vi tänker på det när vi firat den här tredjeplatsen. Senare samma dag, när han fick frågan igen, verkade Källström desto mer säker på att fortsätta. – Jag är inte osäker på framtiden, sade Kim. Det är bara att köra på nästa år. Men man tänker alltid till lite. Jag är inte 22 år längre och det ska kännas bra. Det har varit en speciell vecka där vi höll på att sjabbla bort Europa. Men sen var det totalfokus på matchen och själv försöka vara positiv och peppande. Det känns bra att ha ett år kvar med Djurgården, sa Källström. Nu verkar det alltså ändå bli så att karriären som spelare i Djurgården, och som spelare överhuvudtaget, är över. Kim Källström gjorde totalt 76 allsvenska matcher för Djurgården, och 29 allsvenska mål.

