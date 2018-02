Till årets säsong har Bosko Orovics ansvar utökats – från att ha varit tränare i GAIS är han nu även sportchef. Det har blivit en aktiv vinter för Orovic där många nyförvärv har hämtats in, bland annat målskytten mot Elfsborg Andreas Östling, tidigare utlandsproffset Jonas Lindberg och tekniske anfallaren Junes Barny . GAIS kom på nionde plats i Superettan ifjol, men serien är jämn och antagligen kommer den klassiska klubben att sikta på att utmana om uppflyttning. Men först har man ett Svenska Cupen-slutspel att ta hand om, och det återstår att se om laget kan bygga vidare på segern mot Elfsborg.

Hammarby har, sedan man kom upp i högstadivisionen till säsongen 2015, siktat på att på sikt bygga ett lag som kan utmana i toppen av Allsvenskan . 2017 talades om som ett uppbyggnadsår, och år 2018 skulle man på riktigt utmana om Europaplatserna. För att öka sina möjligheter att uppnå de satta målen, har Hammarby värvat tunga namn under det senaste året. Bland annat värvades Jiloan Hamad in från Hoffenheim inför förra säsongen, och i somras hämtades lovande Muamer Tankovic från AZ Alkmaar . Bland andra värvningar finner vi fyndet Serge-Junior Ngouali , norske stortalangen Sander Svendsen och välmeriterade försvararen Mads Fenger . Som pricken över i:et förlängde man i höstas kontraktet med klubbikonen Kennedy Bakircioglü . I år kommer det verkligen att krävas resultat från Hammarbys sida, och på söndag är det dags för lagets andra tävlingsmatch för säsongen. I första slog man Vasalund med 3-1, och nu är det GAIS som kommer på besök till ” Nya Söderstadion ”. Det GAIS som ska möta Hammarby inledde Svenska Cupen genom att överraskande besegra Elfsborg med 3-2 på bortaplan. 1-0 kom efter en läcker aktion av Andreas Östling , där han vänder bort Samuel Holmén i mottagningen och sedan drar på ett långskott. Efter att Elfsborg vänt på matchen gjorde gamle Zürich -proffset Dusan Djuric GAIS andra mål, med ett avslut från egen planhalva. Till sist kunde Edin Hamidovic fastställa slutresultatet, och underdogen GAIS vann matchen.

