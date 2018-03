Under måndag kväll spelar Djurgården kvartsfinal mot BK Häcken, och på tisdagskvällen möts AIK och Örebro i den sista kvartsfinalen. Det är alltså långtifrån osannolikt att vi får se ett Stockholmsderby i semifinalen, och i så fall är väl AIK, av historian att döma, så gott som finalklart redan… Djurgården mot Häcken spelas ikväll klockan 19:00, och läget i Djurgårdens trupp kunde ha varit bättre. – Läget är kanske inte så bra som vi har hoppats på, det har varit två perioder med sjukdomar, säger Djurgårdens tränare Özcan Melkemichel. Vi hade en första för ett par veckor sedan och nu kom det en ny period med förkylningar och virussjukdomar. Det gör att det varit tunt med folk på träningarna och vi har kanske inte kunnat träna på det vi önskar att vi hade kunnat göra. Men det är bara att gilla läget och göra det bästa av situationen. Några spelare kommer nog att missa matchen. De spelarna som besvärats av sjukdom de senaste dagarna är Amadou Jawo, Andreas Isaksson, Haris Radetinac och Kevin Walker. Återstår att se vilka spelare som är friska till kvällens match. Häckens assisterande tränare Teddy Olausson säger att laget ska fortsätta göra det de är bra på för att nå framgång i kvällens match. – Vi skapade mycket lägen i andra halvlek mot Sundsvall, och det ska vi ta med oss till matchen mot Djurgården, säger Olausson. För att besegra Djurgården krävs det att vi fortsätter ha en bra defensiv och ser upp på deras fasta situationer där de är väldigt bra. Och fortsätta jobba med anfallsspelet och det som vi gjort bra i matcherna före denna. Modet blir viktigt i denna match.

Svenska Cupen går mot sin slutfas, och endast fem matcher återstår innan vi kan kora vinnaren av årets Cupspel. I lördags slog Malmö FF ut IFK Göteborg, och under söndagen tog Östersund semifinalplatsen på bekostnad av GAIS. På lördag ställs Östersund och Malmö mot varandra, i semifinalen i Östersund. Det blir första gången Fouad Bachirou kommer tillbaka till Jämtkraft Arena, och det blir också en kraftmätning mellan Sveriges just nu – antagligen – starkaste lag.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss. | Villkor gäller