Striden om överlevnad – Upp- och nedflyttning i Allsvenskan & Superettan

Dalkurd FF: Trelleborgs FF GAIS, H, 28 okt. 14:00 IK Frej Täby, B, 27 okt. 19:00 Trelleborgs FF, B, 4 nov. 16:00 Dalkurd FF, H, 4 nov. 16:00 Dalkurd och Trelleborg ställs alltså emot varandra i den sista omgången, och tappar Dalkurd poäng mot GAIS dessförinnan, då missar man direktplatsen om Trelleborg gör sitt. Förutsatt att Trelleborg slår bottenlaget IK Frej Täby, skulle ett poängtapp för Dalkurd mot GAIS innebära att matchen TFF – DFF i sista omgången blir totalt avgörande. En vinst för Trelleborg skulle leda till att TFF tar direktplatsen, oavgjort eller Dalkurd-vinst skulle istället ge Dalkurd direktplatsen. Trelleborg har varit betydligt starkare under den andra halvan av säsongen, och har bara en förlust sedan i augusti. Dalkurd å sin sida har en nedåtgående form på sistone, och har förlorat tre av sina fyra senaste matcher. Med andra ord – det är upplagt för en rysare.

För Halmstads BK och AFC Eskilstuna har hoppet redan slocknat. Att ta in åtta, nio poäng på två matcher är svårt att ordna, och dessa två lag är alltså redan klara för nedflyttning. Både Halmstad och AFC flyttades upp från Superettan ifjol, men inget av lagen lyckades överleva det svåra första året. Som tabellen visar väntar en tät kamp om att undvika negativt kval. Kalmar FF har så gott som säkrat den allsvenska platsen redan, såvida inget alldeles särskilt inträffar. Men för Jönköpings Södra och GIF Sundsvall är varje poäng, till och med vartenda enskilt mål framåt eller bakåt, av oerhörd vikt.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.