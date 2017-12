Spelprogrammet för Allsvenskans samtliga omgångar 2018 är nu klart. Vi kan konstatera att Allsvenskans första omgång bjuder på bland annat Östersunds FK mot Djurgårdens IF. En annan stormatch i omgång 1 är den på Borås Arena, där IF Elfsborg tar emot regerande mästaren Malmö FF.



Nykomlingen IF Brommapojkarna får ett tufft spelschema inledningsvis, då lagen möter – i tur och ordning – IFK Norrköping, BK Häcken, Hammarby IF, Elfsborg, Malmö, Östersund och Djurgården.



I omgång 3 finner vi två Stockholmsderbyn, då AIK tar emot Djurgården på Friends Arena, samtidigt som Brommapojkarna åker till Tele2 Arena för att möta Hammarby.

Spelschema Allsvenskan 2018

Datumen som visas är spelomgångens huvuddatum, och flertalet matcher i en omgång kan få annat speldatum.

Omgång 1 – 1 april:

Hammarby IF – IF Sirius

GIF Sundsvall – Örebro SK

IFK Norrköping – IF Brommapojkarna

BK Häcken – Kalmar FF

IF Elfsborg – Malmö FF

AIK – Dalkurd FF

Östersunds FK – Djurgårdens IF

Trelleborgs FF – IFK Göteborg

Omgång 2 – 8 april:

IK Sirius – GIF Sundsvall

IFK Göteborg – Hammarby IF

Malmö FF – AIK

Kalmar FF – IF Elfsborg

Djurgårdens IF – Trelleborgs FF

Örebro SK – IFK Norrköping

IF Brommapojkarna – BK Häcken

Dalkurd FF – Östersunds FK

Omgång 3 – 15 april:

Hammarby IF – IF Brommapojkarna

GIF Sundsvall – Malmö FF

IFK Norrköping – Kalmar FF

BK Häcken -Dalkurd FF

IF Elfsborg – IK Sirius

AIK – Djurgårdens IF

Östersunds FK – IFK Göteborg

Trelleborgs FF – Örebro SK

Omgång 4 – 18 april:

IK Sirius – BK Häcken

Hammarby IF – IFK Norrköping

GIF Sundsvall – Trelleborgs FF

IFK Göteborg – Dalkurd FF

Kalmar FF – Östersunds FF

Djurgårdens IF – Malmö FF

Örebro SK – AIK

IF Brommapojkarna – IF Elfsborg

Omgång 5 – 22 april:

IFK Norrköping – IK Sirius

BK Häcken – Hammarby IF

IF Elfsborg – Djurgårdens IF

Malmö FF – IF Brommapojkarna

AIK – IFK Göteborg

Östersunds FK – Örebro SK

Trelleborgs FF – Kalmar FF

Dalkurd FF – GIF Sundsvall

Omgång 6 – 29 april:

GIF Sundsvall – IF Elfsborg

IFK Norrköping – Trelleborgs FF

IFK Göteborg – BK Häcken

Kalmar FF – Malmö FF

AIK – IK Sirius

Djurgårdens IF – Hammarby IF

Örebro SK – Dalkurd FF

IF Brommapojkarna – Östersunds FK

Omgång 7 – 6 maj:

IK Sirius – Örebro SK

Hammarby IF – GIF Sundsvall

IF Elfsborg – AIK

Malmö FF – IFK Göteborg

Östersunds FK – IFK Norrköping

Trelleborgs FF – BK Häcken

IF Brommapojkarna – Djurgårdens IF

Dalkurd FF – Kalmar FF

Omgång 8 – 13 maj:

GIF Sundsvall – IF Brommapojkarna

BK Häcken – IF Elfsborg

IFK Göteborg – IFK Norrköping

Kalmar FF – IK Sirius

AIK – Östersunds FK

Djurgårdens IF – Dalkurd FF

Örebro SK – Hammarby IF

Trelleborgs FF – Malmö FF

Omgång 9 – 20 maj:

IK Sirius – Trelleborgs FF

Hammarby IF – AIK

GIF Sundsvall – Östersunds FK

IFK Norrköping – Dalkurd FF

IF Elfsborg – IFK Göteborg

Malmö FF – BK Häcken

Djurgårdens IF – Örebro SK

IF Brommapojkarna – Kalmar FF

Omgång 10 – 23 maj:

Hammarby IF – Malmö FF

IFK Norrköping – GIF Sundsvall

BK Häcken – AIK

IFK Göteborg – Djurgårdens IF

Örebro SK – Kalmar FF

Östersunds FK – IK Sirius

Trelleborgs FF – IF Brommapojkarna

Dalkurd FF – IF Elfsborg

Omgång 11 – 27 maj:

IK Sirius – Djurgårdens IF

GIF Sundsvall – IFK Göteborg

IF Elfsborg – Trelleborgs FF

Malmö FF – Dalkurd FF

Kalmar FF – Hammarby IF

AIK – IFK Norrköping

Östersunds FK – BK Häcken

IF Brommapojkarna – Örebro SK

Omgång 12 – 7 juli:

IK Sirius – Malmö FF

Hammarby IF – Östersunds FK

BK Häcken – GIF Sundsvall

IFK Göteborg – Kalmar FF

Djurgårdens IF – IFK Norrköping

Örebro SK – IF Elfsborg

Trelleborgs FF – AIK

Dalkurd – IF Brommapojkarna

Omgång 13 – 15 juli:

GIF Sundsvall – AIK

IFK Norrköping – BK Häcken

IFK Göteborg – Örebro SK

IF Elfsborg – Hammarby IF

Malmö FF – Östersunds FK

Kalmar FF – Djurgårdens IF

IF Brommapojkarna – IK Sirius

Dalkurd FF – Trelleborgs FF

Omgång 14 – 22 juli:

IK Sirius – IFK Göteborg

Hammarby IF – Dalkurd FF

IFK Norrköping – IF Elfsborg

Kalmar FF – GIF Sundsvall

AIK – IF Brommapojkarna

Djurgårdens IF – BK Häcken

Örebro SK – Malmö FF

Östersunds FK – Trelleborgs FF

Omgång 15 – 29 juli:

BK Häcken – Örebro SK

IFK Göteborg – IF Brommapojkarna

Malmö FF – IFK Norrköping

AIK – Kalmar FF

Djurgårdens IF – GIF Sundsvall

Östersunds FK – IF Elfsborg

Trelleborgs FF – Hammarby IF

Dalkurd – IK Sirius

Omgång 16 – 5 augusti:

IK Sirius – AIK

Hammarby IF – Trelleborgs FF

GIF Sundsvall – IFK Norrköping

IF Elfsborg – Östersunds FK

Malmö FF – Djurgårdens IF

Kalmar FF – IFK Göteborg

Örebro SK – BK Häcken

IF Brommapojkarna – Dalkurd FF

Omgång 17 – 12 augusti:

IFK Norrköping – Hammarby IF

BK Häcken – Djurgårdens IF

IFK Göteborg – IK Sirius

AIK – IF Elfsborg

Örebro SK – IF Brommapojkarna

Östersunds FK – Kalmar FF

Trelleborgs FF – GIF Sundsvall

Dalkurd FF – Malmö FF

Omgång 18 – 19 augusti:

IK Sirius – Dalkurd FF

Hammarby IF – Örebro SK

GIF Sundsvall – BK Häcken

IFK Göteborg – Östersunds FK

IF Elfsborg – IFK Norrköping

Malmö FF – Trelleborgs FF

Djurgårdens IF – Kalmar FF

IF Brommapojkarna – AIK

Omgång 19 – 26 augusti:

IFK Norrköping – IFK Göteborg

BK Häcken – IF Brommapojkarna

Malmö FF – IK Sirius

Kalmar FF – Örebro SK

AIK – Trelleborgs FF

Djurgårdens IF – IF Elfsborg

Östersunds FK – GIF Sundsvall

Dalkurd FF – Hammarby IF

Omgång 20 – 2 september:

Hammarby IF – Djurgårdens IF

GIF Sundsvall – IK Sirius

IF Elfsborg – Kalmar FF

AIK – BK Häcken

Örebro SK – Östersunds FK

Trelleborgs FF – IFK Norrköping

IF Brommapojkarna – Malmö FF

Dalkurd FF – IFK Göteborg

Omgång 21 – 15 september:

IK Sirius – Hammarby IF

IFK Norrköping – AIK

BK Häcken – Trelleborgs FF

IFK Göteborg – IF Elfsborg

Kalmar FF – Dalkurd FF

Djurgårdens IF – IF Brommapojkarna

Örebro SK – GIF Sundsvall

Östersunds FK – Malmö FF

Omgång 22 – 23 september:

IK Sirius – Östersunds FK

BK Häcken – IFK Göteborg

IF Elfsborg – Örebro SK

Malmö FF – Kalmar FF

AIK – Hammarby IF

Trelleborgs FF – Djurgårdens IF

IF Brommapojkarna – GIF Sundsvall

Dalkurd FF – IFK Norrköping

Omgång 23 – 26 september:

Hammarby IF – IF Elfsborg

GIF Sundsvall – Djurgårdens IF

IFK Norrköping – Malmö FF

IFK Göteborg – AIK

Kalmar FF – BK Häcken

Örebro SK – IK Sirius

Östersunds FK – IF Brommapojkarna

Trelleborgs FF – Dalkurd FF

Omgång 24 – 30 september:

IK Sirius – IFK Norrköping

Hammarby IF – IFK Göteborg

IF Elfsborg – BK Häcken

Malmö FF – GIF Sundsvall

Kalmar FF – IF Brommapojkarna

Djurgårdens IF – Östersunds FK

Örebro SK – Trelleborgs FF

Dalkur FF – AIK

Omgång 25 – 7 oktober:

IK Sirius – IF Elfsborg

GIF Sundsvall – Kalmar FF

IFK Norrköping – Djurgårdens IF

BK Häcken – Malmö FF

IFK Göteborg – Trelleborgs FF

AIK – Örebro SK

Östersunds FK – Dalkurd FF

IF Brommapojkarna – Hammarby IF

Omgång 26 – 21 oktober:

BK Häcken – Östersunds FK

IF Elfsborg – GIF Sundsvall

Malmö FF – Hammarby IF

Kalmar FF – IFK Norrköping

Djurgårdens IF – AIK

Trelleborgs FF – IK Sirius

IF Brommapojkarna – IFK Göteborg

Dalkurd FF – Örebro SK

Omgång 27 – 28 oktober:

IK Sirius – IF Brommapojkarna

Hammarby IF – Kalmar FF

IFK Norrköping – Östersunds FK

IFK Göteborg – GIF Sundsvall

AIK – Malmö FF

Örebro SK – Djurgårdens IF

Trelleborgs FF – IF Elfsborg

Dalkurd FF – BK Häcken

Omgång 28 – 31 oktober:

GIF Sundsvall – Hammarby IF

BK Häcken – IK Sirius

IF Elfsborg – Dalkurd FF

Malmö FF – Örebro SK

Kalmar FF – Trelleborgs FF

Djurgårdens IF – IFK Göteborg

Östersunds FK – AIK

IF Brommapojkarna – IFK Norrköping

Omgång 29 – 4 november:

IK Sirius – Kalmar FF

Hammarby IF – BK Häcken

IFK Norrköping – Örebro SK

IFK Göteborg – Malmö FF

IF Elfsborg – IF Brommapojkarna

AIK – GIF Sundsvall

Trelleborgs FF – Östersunds FK

Dalkurd FF – Djurgårdens IF

Omgång 30 – 11 november:

GIF Sundsvall – Dalkurd FF

BK Häcken – IFK Norrköping

Malmö FF – IF Elfsborg

Kalmar FF – AIK

Djurgårdens IF – IK Sirius

Örebro SK – IFK Göteborg

Östersunds FK – Hammarby IF

IF Brommapojkarna – Trelleborgs FF