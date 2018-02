I november avslutades 2017 års svenska fotbollssäsong, och sedan dess har vi fått nöja oss med den europeiska fotbollen.



Visst är det alltid roligt att se kvalitativ fotboll, men vi är nog ändå få som inte saknat att få se de allsvenska lagen göra upp, och känna stämningen på klassiska arenor som Gamla Ullevi samt de nya byggena Tele2 Arena, Friends och Swedbank Stadion. Swedbank Stadion byter förresten namn i år, och arenans officiella namn är fortsättningsvis endast Stadion.



Många är vi också som längtat efter att få se våra klubbikoner på planen igen; spelare som Markus Rosenberg, Andreas Isaksson och Kennedy Bakircioglü.



Frågorna inför säsongen är många. Kommer Östersund att kunna höja sig ytterligare ett snäpp i år? Fortsätter Nanne Bergstrand att lyfta Kalmar likt i höstas, med hjälp av sina nya brassar? Hur gör nykomlingarna Brommapojkarna, Dalkurd och Trelleborg ifrån sig?

Tappat flera profiler sedan 2017

Tyvärr har Allsvenskan, och därmed även Svenska Cupen, som alltid blivit av med en hel del profiler. Kim Källström har lagt skorna på hyllan, och Malmö FF har tappat Jo Inge Berget, Magnus Wolff Eikrem, Erdal Rakip och Anders Christiansen.



Men när profiler lämnar, ger det plats för nya namn. Och varför inte nygamla? Jordan Larsson är tillbaka i svensk fotboll, hos IFK Norrköping – som även värvat Simon Thern från Heerenveen. Nabil Bahoui är även han tillbaka, inte bara i svensk fotboll utan dessutom i sin gamla klubb AIK.



Utöver dessa värvningar kommer vi att i år få se spelare som Samuel Holmén och Muamer Tankovic ända från början av året, och fotbollssverige ser fram emot att, förhoppningsvis, få se en frisk Rasmus Elm för första gången på åratal. Många lag har dessutom bytt tränare, vilket alltid ger intressanta följder.

Första tävlingsmatchen imorgon

Med tiden får vi svar på alla våra frågor, i takt med att säsongen passerar. Matchen som sparkar igång det svenska fotbollsåret 2018 spelas mellan Europa League-klubben Östersunds FK och den allsvenska nykomlingen Trelleborgs FF.



Avsparkstiden för matchen är 19:00, och platsen är Jämtkraft Arena. Övriga lag i samma grupp (Grupp 5) är Kalmar och Åtvidaberg. Dessa lag möts den 17:e februari klockan 14:00.

Trolig startelva, Östersunds FK

Keita

Mukiibi – Papagiannopulos – Bergqvist – Pettersson

Aiesh – Nouri – Edwars – Sema

Ghoddos – Gero

Trolig startelva, Trelleborgs FF

Johansson

A. Nilsson – Palander – Blomqvist – Tideman

R. Nilsson

Håkansson – Jovanovic – Hümmet – Pode

Brorsson

Tidigarelagd match

Matchen mellan Östersund och Trelleborg är tidigarelagd, på grund av Östersunds deltagande i Europa League. Nästa matchdag i Svenska Cupen är först den 17:e februari, då hela sju matcher spelas.

Östersund laddar alltså inför sina matcher mot Arsenal, som spelas den 15:e (Jämtkraft Arena) respektive 22:a februari (Emirates Stadium). Vi kan vänta oss att ÖFK mönstrar sitt starkaste lag redan mot Trelleborg, för att så väl som möjligt komma in i matchform inför Arsenal-matchen.



Trelleborg är nyuppflyttade i Allsvenskan inför denna säsong. Tyvärr, för TFF, har man tappat en av lagets viktigaste spelare i Dino Islamovic. Den offensive mittfältaren har skrivit på för just Östersund.



Ett annat stort avbräck inför återkomsten i Allsvenskan, är att anfallsstjärnan Salif Camara Jönsson skadat hälsenan. Klubben väntar fortfarande på resultat från röntgenundersökningen, men man befarar att hälsenan är av och att Camara Jönsson missar majoriteten av säsongen.



Östersunds har, förutom Islamovic, hämtat in bland annat Tesfaldet Tekie och Noah Sono Sundberg. ÖFK har tappat Gabriel Somi och Fouad Bachriou.



Avsparkstid: 19:00, fredag

Östersunds träningsmatcher 2018

24 januari: GIF Sundsvall, B, 0-1

27 januari: Lokomotiv Moskva, B, 3-3 (Hopcutt, Ghoddos x2)

3 februari: Dynamo Kiev, H, 2-2 (Nouri, Ghoddos)



Östersund har inga kommande träningsmatcher inplanerade.

Trelleborgs träningsmatcher 2018

27 januari: IFK Värnamo, H, 3-1 (Jovanovic, Christoffersson, Camara Jönsson)

3 februari: Östers IF, H, 3-3 (Hümmet, Pode, Tideman)



Kommande träningsmatcher, TFF: 17 mars 13:00, Halmstads BK, B