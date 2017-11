Efter att snön skottats undan från läktaren och publiken släppts in, var det dags för matchen att ta vid. Östersund tog tag i taktpinnen direkt, förde spelet och skapade flertalet målchanser. Strax innan halvtid kom så utdelningen. I den 40:e minuten slog Curtis Edwards ett inlägg som skarvades av Zorya-försvarare in i mål. Desto längre tid det gick av matchen, desto närmare kom Zorya ett kvitteringsmål. Med ungefär 20 minuter kvar att spela hade Zoryas brasse Iury ett jätteläge. Keita gjorde en enastående räddning, och Östersunds ledning stod sig. I den 78:e minuten kastar Gabriel Somi ett inkast till Saman Ghoddos, som tar emot bollen närmare mittcirkeln än offensivt straffområde. Ghoddos vänder bort två Zorya-spelare i en rörelse, och därefter håller han undan ytterligare en motståndare innan han avlossar ett skott när han är strax utanför straffområdet. Skottet är hårt och dyker precis innan det passerar målvakten, och 2-0 är ett faktum. Därefter hade bägge lagen varsin farlig målchans, men resultatet stod sig matchen ut och Östersund, som för sex år sedan spelade i Sveriges fjärdeliga, är klart för sextondelsfinal i Europa League. – Det här är det största som har hänt i min fotbollskarriär, säger målvakten Aly Keita. Jag är väldigt glad. Vänsterbacken Gabriel Somi är lycklig efter avancemanget, och har stor tro på sitt lag. – Det är svårt att sätta ord på det här, om jag ska vara ärlig. Det är bara magiskt, säger vänsterbacken Gabriel Somi. Vi ska gå till final. Det finns inga gränser för det här laget, tro mig. Den tron vi har på oss själva... Jag lovar, hämta hit Real Madrid till vår hemmaplan så tror jag att vi stör dem, säger Somi.

