Ny sportchef mitt under säsongen

Lagom till säsongsstarten 2017 valde Mats Jingblad att lämna klubben, och Hammarby stod tillfälligt utan sportchef. Under sommaren anställdes Jesper Jansson, som hämtades in från FC Köpenhamn och som tidigare bland annat lett Helsingborgs IF till SM-guld.



Janssons samarbete med Michelsen beskrevs till en början som mycket bra. De båda starka männen tänkte likadant och hade ungefär samma syn på fotboll, sades det. Michelsen hade pratat om att han behövde tre transferfönster för att forma ett vinnande lag, och att 2018 skulle vara året då Hammarby blir ett topplag i Allsvenskan. Jansson var enig i att man behövde vara tålmodiga.



Men mot slutet av säsongen ska Jansson och Michelsens arbete ihop ha börjat skära sig. Det visade sig att Michelsen ville bli av med spelare som Jansson ville behålla – bland annat klubbikonen Kennedy Bakircioglü samt försvararen Stefan Batan. Batan tvingades lämna klubben, och efter att Hammarbys beslut var taget berättade Batan om ett snack han hade med sportchef Jansson: ”han sa väldigt fina ord till mig och kände att jag absolut är en spelare som i hans ögon som var bra nog egentligen”.



Men Jakob Michelsen ville som sagt annorlunda, och den kvicke vänsterbacken får leta sig en ny klubb. Kennedy Bakircioglü kunde dock inte tvingas bort, utan mittfältsgiganten fick förlängt kontrakt mot Michelsens vilja. Men relationen mellan tränaren och sportchef hade fått sig en törn, och fler personer i ledningen ska ha tröttnat på att Michelsen varit negativt inställd till så pass mycket. Dessutom tycker ledningen att han inte infriat de förväntningar man hade på honom, varken spelmässigt eller resultatmässigt.

Sparkades igår kväll

Igår kväll hade Hammarbys ledning ett möte, där Michelsen meddelades om klubbens beslut att bryta kontraktet i vilket det återstod två år. Det blir en dyr affär för klubben, men det är också en affär man kände sig tvungna att göra.



Framöver är det beslutat att de assisterande tränarna Stefan Billborn och Pablo Piñones-Arce kommer att få större roller i klubben. Hammarby ska ha beslutat att man snarare vill bygga ett sammansvetsat tränarteam än att ha en stark huvudtränare.



Men en huvudtränare ska ändå in i klubben, och Hammarbys jakt är redan igång. Både Alexander Axén och Olof Mellberg har intervjuats. Mellberg ska dock inte vara aktuell i dagsläget.

”Vi är övertygade om att detta är rätt väg för Hammarby”

Jesper Jansson förklarar klubbens beslut att bryta Michelsens kontrakt:

– Det är alltid trist och jobbigt när man måste ta den här typen av beslut. Men vi känner oss helt trygga i beslutet och vi är i slutändan övertygade om att det här är rätt väg för Hammarby att gå. I de diskussioner som vi har haft internt den senaste tiden har vi tydligt känt att vi inte har samma syn som Jakob på hur vi vill utveckla laget, truppen och vårt spel, säger Jesper Jansson.



Jansson förklarar beslutet ytterligare:

– Anledningen till att klubben anställde mig som sportchef och Ola Larsson som teknisk direktör är att vi ska säkerställa att det finns strategier och en tydlig arbetsorganisation för att nå våra övergripande sportsliga mål. När vi upplever att det inte riktigt finns samsyn i så här viktiga frågor är det vår skyldighet att se till att vi håller kursen och det innebär i det här fallet en förändring på tränarposten. Vi arbetar nu med ett par olika alternativ och räknar med att ha klart med en ny huvudtränare inom kort.