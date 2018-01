Anders Christiansen förklarar sitt beslut på Malmö FF:s hemsida: – Jag har alltid haft en dröm om att uppnå så mycket som möjligt med min fotbollskarriär och jag tycker det är en helt naturlig tidpunkt för mig att ta mig an nästa utmaning i karriären. – Jag har haft det fantastiskt och älskat att spela för MFF, fortsätter Christiansen. Jag har vunnit mästerskap och har haft fantastiska lagkamrater. Den inramning ni supportrar skapar är magisk. Alla fotbollsspelare borde få uppleva det men det är bara några få av oss som får det, jag är tacksam för att jag varit en av dem. Man kan inte garantera något i denna fotbollsvärld men jag hoppas uppriktigt att det blir på återseende. Totalt blev det 49 allsvenska matcher, 7 matcher i Svenska cupen och 2 Champions League-kvalmatcher för Anders Christiansen i Malmö FF.

