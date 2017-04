MFF-fans vill ha en skadad Zlatan tillbaka i Malmö FF

"Tack för allt stöd och all kärlek. Att jag skadades är ingen nyhet så jag kommer att vara borta från fotbollen ett tag. Som med allt annat kommer jag att ta mig igenom det här och komma tillbaka ännu starkare. Än så länge har jag spelat på ett ben så det borde inte vara något problem. En sak är säker. Jag bestämmer när det är slut, inget annat. Att ge upp är inget alternativ. Vi ses snart"

Dessutom har det kommit in nya uppgifter om att svensken inte längre är önskvärd i Manchester United till nästa säsong. Frågan är nu, är det över, eller kommer Zlatan Ibrahiovic att återigen byta klubb?

Det märktes inte minst igår när Malmö FF spelade sin match mot Djurgårdens IF i Allsvenskan. Där rullade malmöfansen ut en banderoll med ett mycket tydligt budskap. ”Krya på dig Zlatan – Du klarar Allsvenskan med ett knä”.

