Kim Källström avslutar karriären

Redan som 17-åring debuterade Kim Källström i Allsvenskan, med BK Häcken. Han stack genast ut med sin framstående talang, och storsatsande Djurgården värvade honom inför säsongen 2002.



Efter två säsonger i Djurgården, och två SM-guld, lämnade Kim Källström Allsvenskan för franska Rennes.



Karriären tog honom sedan vidare till Olympique Lyonnais, Spartak Moskva, Arsenal och Grasshoppers, innan han valde att återvända till Djurgården i början av 2017.

Bryter kontraktet

Med Kim Källström tillbaka i laget gjorde Djurgården gjorde sin bästa säsong sedan 2007, när man lade beslag på tredjeplatsen och därmed säkrade en kvalplats till Europa League. Men nu lär man få genomföra kvalet utan sin mittfältsstjärna.



Trots att Kim Källström hade ett gällande kontrakt, har han nu bestämt sig för att avsluta karriären. Djurgården kallade till presskonferens klockan 14 idag ”om Kim Källströms framtid”. Beskedet som förstods skulle komma, var att Kim bryter kontraktet med Djurgården.

Tvekade kring framtiden under säsongsslutet

När Kim Källström intervjuades i samband med Djurgårdens sista match i år, fick han frågan om framtiden och gav ett oklart svar.

– Det är kul att spela fotboll, sade Kim Källström då. Vi får ta det därifrån. Kroppen känns bra, men det är ingenting jag tänker på just nu. Vi tänker på det när vi firat den här tredjeplatsen.



Senare samma dag, när han fick frågan igen, verkade Källström desto mer säker på att fortsätta.

– Jag är inte osäker på framtiden, sade Kim. Det är bara att köra på nästa år. Men man tänker alltid till lite. Jag är inte 22 år längre och det ska kännas bra. Det har varit en speciell vecka där vi höll på att sjabbla bort Europa. Men sen var det totalfokus på matchen och själv försöka vara positiv och peppande. Det känns bra att ha ett år kvar med Djurgården, sa Källström.



Nu blev det alltså ändå så att karriären som spelare i Djurgården, och som spelare överhuvudtaget, är över. Kim Källström gjorde totalt 76 allsvenska matcher för Djurgården, och 29 allsvenska mål.

Bekräftar avslutet på presskonferensen

På presskonferensen klockan 14 bekräftade Kim Källström mycket riktigt att spelarkarriären är över.

– Som ni förstår har jag och Djurgården kallat till den här presskonferensen för att jag ska kunna meddela att jag avslutar min karriär som fotbollsspelare, säger en berörd Kim Källström. Jag är mycket stolt över min karriär, har fått uppleva mycket och sitter här som en tacksam man idag. Jag känner att jag är färdig, att jag har gjort det jag har kunnat uppnå på fotbollsplan. Jag tycker fortfarande det är kul att spela matcher, men för att spela matcher måste man utföra ett jobb varje dag och jag känner att jag inte längre har kraften att göra det.



– Det här är såklart ett beslut som har växt fram under hösten, jag har funderat noga och känner just nu mest glädje över att beslutet är taget och jag ser fram emot resten av livet med tillförsikt.



– Jag vill passa på att tacka alla här i Djurgården för ett fantastiskt mottagande. Det har varit en glädje och ära att spela här. Jag vill också tacka alla supportrarna; mottagandet jag fick på Arlanda i våras är någonting som vi aldrig sett tidigare i Sverige. Jag vill också tacka alla spelare och ledare man fått spela med under åren. Jag har träffat på många människor som lärt mig mycket. Stort tack till alla dem.



Kim Källström tydliggör även att det inte är något problem att lägga av trots att kontraktet fortfarande gällde, varken för honom själv eller för Djurgården.

– När jag skrev på gjorde vi ett avtal som var uppbyggt som så att det inte finns några ekonomiska problem med att bryta det här avtalet. Vi har haft en fantastisk dialog hela tiden. Jag vill tacka Bosse Andersson, utan honom hade min tid i Djurgården inte varit densamma, säger en tårögd Kim Källström.